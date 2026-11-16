وزير التعليم العالي يكشف جدول الزيادات المالية لأعضاء هيئة التدريس

الدكتور عبدالعزيز قنصوة يعلن عن جدول زمني لثلاث مراحل لزيادة رواتب الأساتذة حتى 2028، مع تفاصيل دقيقة للمبالغ المقررة لكل درجة وظيفية.

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2026 ، عن تفاصيل الجدول الزمني الرسمي للزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية. جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه بالminister المالية أحمد كجوك ، وذلك لتوضيح مسار تطبيق هذه الزيادات التي تمتد على مدى عامين ونصف العام.

تفاصيل المراحل الزمنية للزيادات المالية

تبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ الزيادات المالية في شهر نوفمبر 2026، على أن تتبعها مرحلتان إضافيتان في يوليو 2027 ويوليو 2028 على التوالي. يوضح هذا الجدول الزمني أن الحكومة تستهدف توزيع الأعباء المالية وتحسين الوضع المادي للأعضاء الأكاديميين بشكل تدريجي ومستقر عبر هذه المحطات الثلاثة المحددة.

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تم تحديد مواعيد دقيقة لكل زيادة مالية لضمان شفافية التطبيق ومتابعة التنفيذ من قبل الجهات المعنية. يعتمد هذا التوزيع الزمني على قدرة الخزانة العامة على تمويل هذه الإصلاحات دون التأثير على استقرار الميزانية العامة للدولة، مما يعكس تخطيطًا ماليًا دقيقًا طويل الأمد يهدف إلى دعم القطاع الأكاديمي.

المبالغ المحددة لدرجة الأستاذ

تصل الزيادة المالية الإجمالية لدرجة الأستاذ إلى 13 ألفًا و500 جنيه موزعة على المراحل الثلاث. تبدأ هذه الزيادة بـ 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، ثم ترتفع بـ 5250 جنيهًا إضافية في يوليو 2027، لتصل إلى 6000 جنيه في المرحلة النهائية في يوليو 2028. يُعد هذا المبلغ الأعلى بين جميع الدرجات الوظيفية، مما يعكس الأولوية لمنح الأقدمية العلمية والأكاديمية تعويضًا ماليًا يعادلها.

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تُعد هذه النسب الإضافية جزءًا من حزمة تحفيزية تهدف إلى ربط الراتب بالإنجاز الأكاديمي والمهني لسنوات الخبرة. يعمل هذا التدرج المالي على تحفيز الأساتذة على الاستمرار في البحث العلمي والنشر الأكاديمي، حيث يكون العائد المالي مباشرًا وملموسًا مع كل مرحلة زمنية تمر.

المبالغ المحددة لدرجة الأستاذ المساعد

يصل إجمالي الزيادة المالية المخصصة لدرجة الأستاذ المساعد إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا. تبدأ هذه الزيادة بـ 2000 جنيه في نوفمبر 2026، تليها زيادة بمقدار 4750 جنيهًا في يوليو 2027، لتبلغ 5500 جنيه في يوليو 2028. يمثل هذا المعدل قفزة نوعية في الدخل لهذه الفئة التي تشكل العمود الفقري للعملية التعليمية والبحثية في الجامعات.

تسعى هذه التعديلات إلى سد الفجوة المالية التي كانت موجودة سابقًا بين أعضاء هيئة التدريس من الدرجات العليا والمنخفضة، بهدف تحقيق توازن نسبي في الأجور داخل الهيكل الوظيفي الجامعي. يحرص الوزير على توضيح أن هذه الأرقام نهائية ومضمونة، مما يزيل الغموض حول موعيد الدفع الفعلي.

المبالغ المحددة لدرجة المدرس

تستهدف الزيادات المالية الجديدة درجة المدرس بإجمالي زيادة قدرها 11 ألف جنيه. يغطي هذا المبلغ زيادة قدرها 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه في يوليو 2028. يمثل هذا الدعم المالي استقرارًا إضافيًا للفئة التي تتولى المسؤولية المباشرة في نقل المعرفة للطلاب في مختلف التخصصات.

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يأتي هذا الدعم ضمن سياسة شاملة لتحسين البيئة الأكاديمية وجذب الكفاءات الشابة للعمل في القطاع العام. يوضح الجدول أن التدرج في المبالغ يعكس الخبرة المتراكمة، حيث تزداد القيمة المالية مع كل عام يضاف إلى سنوات الخدمة والنشاط البحثي.

المبالغ المحددة لدرجتي المدرس المساعد والمعيد

تبلغ الزيادة الإجمالية لدرجة المدرس المساعد 9750 جنيهًا، مقسمة على 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه في يوليو 2028. بينما تصل الزيادة الإجمالية لدرجة المعيد إلى 8500 جنيه، بتوزيع يبدأ بـ 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، ثم 3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4000 جنيه في يوليو 2028.

تهدف هذه الزيادات إلى دعم الفئات الأقل راتبًا في الهيكل الجامعي، مما يساهم في تحسين معدلات الاحتفاظ بالكفاءات الشابة في القطاع الأكاديمي. يوضح وزير التعليم العالي أن هذه الإجراءات ستطبق بدقة وفقًا للجدول الزمني المعتمد، دون أي تأخير أو تعديلات لاحقة.

تأكيدات الوزير والمجلس الأعلى

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الزيادات ستكون جزءًا من الميزانية المعتمدة، مشيرًا إلى موافقة مجلس النواب مبدئيًا على التعديلات التشريعية المرتبطة بها. أكد الوزير أن جميع الأرقام المذكورة دقيقة وغير قابلة للتعديل، مما يضمن حقوق جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية.