وزير البترول المصري يناقش تعزيز التعاون مع الإمارات في قطاع النفط والغاز

بحث وزير البترول المصري كريم بدوي مع وفد إماراتي رفيع المستوى فرص توسيع الاستثمارات الإماراتية في مصر خاصة في مجالات تموين الوقود والبحث والاستكشاف. وأشاد الطرفان بتسوية مستحقات الشركاء وتعزيز بيئة الاستثمار.

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة المهندس حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية ( إينوك ) والمهندس عبد الكريم المازمي الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ، لمناقشة فرص التوسع في ال استثمارات الإمارات ية بقطاع البترول المصري.

وتركز المحادثات على مجالات تموين وقود الطائرات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز. وأشاد المسؤولون الإماراتيون من إينوك ودراجون أويل، وفق بيان وزارة البترول، بالنجاح الذي حققته الوزارة في إنهاء وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس قوة ومصداقية الدولة المصرية وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أكد الوزير كريم بدوي أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجًا متميزًا للتكامل الاقتصادي العربي، مشيدًا بما حققته الشركات الإماراتية خاصة دراجون أويل من نجاحات ملموسة في مصر والالتزام بمواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع فيها. وأشار إلى ترحيب الوزارة بتعزيز الاستثمارات الإماراتية من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصرية، والعمل على صياغة رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة للاستفادة من الفرص الواعدة، لاسيما في مجال تموين وقود الطائرات، بما يعظم القيمة المضافة ويحقق مصالح الجانبين.

وفيما يتعلق بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، أوضح الوزير أن شركة دراجون أويل نجحت من خلال شركة جابكو بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول في إحداث نقلة نوعية بمنطقة خليج السويس، وإعادة إبراز إمكاناتها الإنتاجية عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تعظيم الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف بدوي أن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتوسيع أنشطة الشركة في مناطق الامتياز الحالية والتوسع نحو مناطق استكشافية واعدة خاصة بالبحر الأحمر، بما يعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة تدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للتوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، ودراسة الفرص المتاحة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار





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