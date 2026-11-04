وزيرة التضامن تكشف عن بطاقة المسن الأولى والرعاية وتعلن خطة البحيرة لدعم نقدي يناير 2027

وزارة التضامن تعلن تحضير بطاقة المسن الأولى والرعاية واختيار البحيرة للتطبيق التجريبي للدعم النقدي بدءًا من يناير 2027 مع ضمان احتياطي سلع 6 أشهر.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط الوزارة للتنفيذ الفوري لتكليفات منتدى مصر 2026، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استعداد كامل لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى اختيار محافظة البحيرة كنقطة انطلاق للتجربة الميدانية للنظام النقدي الجديد في مطلع العام المقبل.

تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع

تضمنت تكليفات رئيس الوزراء ضمان توافر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع لا يقل عن 6 أشهر، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، لضمان استمرار المخزون طوال العام. ووضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف لمنع أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر، مما يحمي استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.

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محافظة البحيرة للتجربة الأولى

فيما يخص التحول إلى نظام الدعم النقدي، أشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة البحيرة هي المكان المختار لبدء التطبيق التجريبي، مؤكدًا أن الوزارة أنهت إجراءات اختيار المحافظة وتعمل حاليًا على استكمال التنسيقات اللازمة لبدء التجربة اعتبارًا من 01 يناير 2027، وهذا التاريخ يوضح جدولة تنفيذ المشروع بدقة.

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مبادرات دعم الشباب والزواج

لم تقتصر الجهود على الدعم النقدي فحسب، بل شملت أيضاً استعراض خطة الوزارة لتشمل 6 آلاف حالة زواج مستهدفة من مبادرات دعم الشباب بحلول 2030، مما يعكس توجهًا شاملاً لدعم مختلف الفئات الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار تحقيق التكامل بين القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الرفاهية.

التنسيق الحكومي والمؤسسي

خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، تم استعراض أرصدة السلع المختلفة ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجهوزية التنفيذ على أرض الواقع. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يتجاوز المخزون من السلع الأساسية 6 أشهر ليكون رادعًا فعّالاً ضد التقلبات السعرية المفاجئة.