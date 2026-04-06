وزيرة الثقافة المصرية تشارك في احتفال اليوم الوطني للسنغال وتعزز العلاقات الثنائية

شاركت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة جيهان زكي، في احتفال سفارة السنغال بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني، ممثلةً عن رئيس الوزراء. أكدت على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتطرقت إلى الرموز الثقافية المشتركة. كما تم الإشادة بالحراك الثقافي في السنغال والتأكيد على التزام مصر بتعزيز الشراكة معها.

شاركت الدكتورة جيهان زكي ، وزيرة الثقافة ، ممثلةً عن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني للسنغال. هذا الاحتفال شهد حضورًا واسعًا من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة البارزة، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع السنغال .

ألقت الدكتورة زكي كلمةً نيابةً عن رئيس الوزراء، نقلت فيها تحيات وتهاني الدكتور مدبولي إلى قيادة وحكومة وشعب السنغال، مؤكدةً على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. هذه العلاقات، كما أشارت الدكتورة زكي، ليست مجرد مصالح عابرة، بل هي نتاج روابط تاريخية راسخة مبنية على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل القارة الإفريقية. وشددت على أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال السنغال، مما يجسد التضامن المبكر والإيمان بوحدة الصف الإفريقي. في سياق حديثها، أوضحت الدكتورة زكي أن التعاون المشترك بين مصر والسنغال لعب دورًا محوريًا في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، ولا يزال هذا التعاون مستمرًا حتى اليوم من خلال التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى زيارة وزير خارجية السنغال الأخيرة إلى القاهرة كدليل على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استذكرت الدكتورة زكي الرموز الثقافية المشتركة، مبرزةً دور الزعيم السنغالي الراحل ليوبولد سيدار سنغور، والعلاقة التاريخية التي جمعته بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدةً أن جامعة سنغور تمثل نموذجًا حيًا للتعاون الثقافي بين البلدين. وأشادت بالحراك الثقافي النشط في السنغال، وخاصةً مهرجان سان لويس للجاز و'بينالي داكار'، اللذين يبرزان ثراء الإبداع الإفريقي وتنوعه. واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة مع السنغال في جميع المجالات، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. وقد ختمت الدكتورة زكي كلمتها باللغة الفرنسية، متمنيةً للسنغال دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات بين البلدين مزيدًا من القوة والتطور، وهو ما قوبل بترحيب حار من الوفد السنغالي





