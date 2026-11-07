وزير التجارة: الذكاء الاصطناعي يهيمن على رقمنة الخدمات وخفض الأعباء عن المصدرين المصريين

كشف وزير التجارة عن خطط لرقمنة الخدمات الحكومية وإنهاء انتقال المصدرين بين المحافظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز الصادرات وجذب استثمارات مراكز البيانات.

استعرض الدكتور محمد فريد ، وزير التجارة والصناعة، خلال جلسة وزارية عقدت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT"، مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، بما يرفع كفاءة التجارة الخارجية ويسهل الإجراءات على المستثمرين والمصدرين.

رقمنة الخدمات وإنهاء الانتقال بين المحافظات

أوضح الوزير أن الخطة الوطنية للرقمنة تشمل جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، بهدف إنجاز الإجراءات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى انتقال المستثمرين والمصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات.

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ويستهدف التطوير إنشاء منظومة رقمية متكاملة لخدمات التصدير تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وخدمات صندوق تنمية الصادرات، مما يخفف الأعباء الإدارية على الشركات ويسهم في تسهيل حصول المصدرين على الخدمات اللازمة دون عناء التنقل، مما يعزز من بيئة الأعمال التجارية.

تطوير الرقابة وتحليل بيانات الواردات

كشف الدكتور محمد فريد عن العمل الجاري للتنسيق مع وزارة المالية لتطوير منظومة الرقابة على المناطق الحرة باستخدام أحدث التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز الرقابة الفعالة على الأنشطة التجارية داخل هذه المناطق.

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وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات والتجارة الخارجية يدعم بشكل كبير منظومة المعالجات التجارية، ويساعد على رصد التحولات المستمرة في حركة التجارة وتحليل مؤشراتها بدقة، مما يعزز كفاءة اتخاذ القرار الإداري ويساهم في تطوير السياسات التجارية المستقبلية.

المختبر التنظيمي لدعم الصادرات

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية" المعروف بـ (Trade Sandbox)، بهدف تمكين الشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في السوق العالمية.

وتستهدف هذه المبادرة الاستفادة الآمنة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفق الضوابط المنظمة، وإتاحتها للشركات المتخصصة لتطوير تطبيقات ذكية تساعد المصدرين على اكتشاف الفرص التصديرية والوصول إلى الأسواق الخارجية وربط المنتجات المصرية بالمستهدفين.

توسيع قاعدة المصدرين وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد أهمية توسيع قاعدة المصدرين في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 كانت تتركز لدى 50 شركة فقط، مما يستدعي زيادة عدد الشركات المصدرة وتوفير أدوات تكنولوجية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية.

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وفيما يتعلق بجذب استثمارات قطاع مراكز البيانات، أكد الوزير أن هذا القطاع يتطلب رؤية متكاملة نظرًا لاحتياجاته المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد والطاقة، مؤكدين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء على إعداد حزمة استثمارية متكاملة تشمل تحديد الأراضي المناسبة وتجهيز الموافقات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا قويًا لإصدار التراخيص والموافقات المسبقة للمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط، مؤكدًا أهمية التكامل بين الوزارات المعنية وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.