وزير الأوقاف يؤكد أن مصر من أهم الأسواق الاستراتيجية عالمياً لشركات سكاتك ونانو إتش تو أو وفيوليا، في إطار تعزيز التعاون الديني والاقتصادي.

أكد وزير الأوقاف ال مصر ي، الدكتور مختار جمعة، أن جمهورية مصر العربية تُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية عالمياً للشركات الدولية الكبرى، مشيراً بشكل صريح إلى شركات " سكاتك" و" نانو إتش تو أو" و" فيوليا" كأمثلة على الاستثمارات التي تتطلع لهذه الفرص الواعدة.

تأكيد مصر سوقاً استراتيجياً عالمياً

جاء هذا التأكيد في سياق اللقاءات التي جمعته برؤساء قطاع الأعمال والاستثمار الماليزيين، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للطرفين، مما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجانبين.

Also read موعد المؤتمر الصحفي لمدربي بيراميدز والمغرب الفاسي بدوري أبطال أفريقيا

وأشار الوزير إلى أن الزيارة التي قام بها إلى ماليزيا تأتي في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد تطلع الجانبين إلى توسيع مجالات التعاون الديني والعلمي، والبناء على الروابط التاريخية التي تجمعهما عبر السنوات الماضية.

لقاءات رسمية مع قادة ولاية باهانج

حضر اللقاءات داتو سري سيد إبراهيم بن سيد أحمد، رئيس لجنة الشئون الإسلامية والتنمية الريفية بولاية باهانج، وتوك مودا داتو الحاج أحمد خريزال بن عبد الرحمن، مدير دائرة الشئون الإسلامية بالولاية (JAIP)، حيث رحّب رئيس وزراء باهانج بوزير الأوقاف، معرباً عن تقديره للعلاقات التي تجمع الولاية بجمهورية مصر العربية.

Advertisement

وفي ردّه، أعرب الوزير عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص مصر على توطيد أواصر التعاون مع الولاية، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء الأدوار الاقتصادية المتنامية التي تضطلع بها الشركات المذكورة سابقاً في السوق المصري.

فعاليات دينية وعلمية بمسجد بوترا

شارك الوزير في فعاليات المجلس العلمي الدولي "روضة الشمائل وجمع الأربعين من أهل الفضائل"، المنعقد يومي ٢١ و٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٦، حيث كان السلطان عبد الله ابن المرحوم السلطان أحمد رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانج، قد استقبله بقصر عبد العزيز بمدينة كوانتان.

كما شارك الوزير في حفل ختام المجلس الدولي لختم سماع كتابي "جامع الترمذي" و"الشمائل المحمدية"، الذي أُقيم بمسجد بوترا بمدينة بوتراجايا، بحضور السيد داتو سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ونخبة من العلماء والمحدثين.

استراتيجية الشركات في السوق المصري

تركز شركات "سكاتك" و"نانو إتش تو أو" و"فيوليا" على استغلال الفرص المتاحة في مصر، نظراً لتصنيفها كسوق استراتيجي عالمي، مما يعكس ثقة هذه الكيانات الكبيرة في البيئة الاستثمارية والتنظيمية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء.