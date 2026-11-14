وزير النقل الأمريكي يحذر من خطر تكنولوجيا الطائرات القديمة

وزير النقل الأمريكي يسلط الضوء على تهديد أنظمة الطيران بالثمانينات للحركة الجوية، مع التركيز على مشكلة التواصل بين الطائرات والرادارات وأزمة المراقبة.

حذر وزير النقل الأمريكي من أن النظام الجوي الأمريكي، الذي يُوصف بأفضل أنظمة في العالم، يتعرض لتهديد كبير ناتج عن الاعتماد على تكنولوجيا قديمة، مشيرا إلى أن بعض الأنظمة المستخدمة حاليا تعود إلى حقبة الثمانينات، مما يستدعي ضرورة تحديث البنية التكنولوجية.

تقادم الأنظمة يهدد السلامة الجوية

أكد الوزير خلال تصريحاته أن الأزمة الحالية أظهرت فجوات خطيرة في قدرة أنظمة الملاحة والمراقبة على مواكبة المتطلبات الحديثة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا القديمة تشكل عائقا أمام كفاءة الحركة الجوية وسلامة الركاب.

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ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير وسائل الاتصال بين الطائرات ومراكز التحكم لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة في النظام الجوي الوطني، خاصة مع الازدياد المستمر في أعداد الرحلات الجوية.

نقص التواصل مع الرادارات يكشف قصورا

كشف وزير النقل الأمريكي عن وجود مشكلة حقيقية في التواصل بين الطائرات والرادارات، وهو ما أثار تساؤلات جدية بشأن كفاءة أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية الحالية وقدرتها على التعامل مع التعقيدات التشغيلية الحديثة.

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وأوضح أن هذا النقص في التواصل ليس مجرد خلل تقني بسيط، بل يمثل مشكلة نظامية تؤثر على سلامة الرحلات الجوية وتقلل من فعالية عمليات المراقبة والإشراف على الفضاء الجوي.

وأشار إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب استثمارا ضخما في تحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك استبدال الأنظمة القديمة بأخرى متطورة قادرة على توفير بيانات دقيقة وآنية لمراكز التحكم.

جهود البيت الأبيض لاحتواء الأزمة

أعلن الوزير أن الإدارة الأمريكية وضعت كامل طاقتها في البيت الأبيض للتعامل مع الأزمة الحالية، والعمل على احتواء تداعياتها السلبية ومتابعة جميع التطورات المرتبطة بها عن كثب.

وشدد على أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة للتحديات التقنية التي تظهر أثناء العمليات الجوية، ومنع تكرار حالات الانقطاع أو التأخير الناتجة عن الأعطال التقنية.

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ووصف الوزير الموقف بأنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على حماية البنية التحتية الحيوية، مؤكدا أن السلامة هي الأولوية القصوى في أي قرار يتعلق بتطوير القطاع.

رفع الحظر بمطار ميامي يعكس مرحلة جديدة

شهد مطار ميامي الدولي لحظة مهمة تمثلت في رفع إدارة الطيران الفيدرالي للحظر الذي كان مفروضا، لتبدأ رحلة الطائرات في الإقلاع مجددا بعد توقف مؤقت نتيجة المشاكل التقنية.

يمثل هذا الحدث علامة فارقة في التعامل مع الأزمة، حيث تركزت الجهود على استعادة الثقة في الأنظمة الحالية أثناء التحضيرات الجارية لتحديثها بشكل جذري وشامل.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط على المسؤولين لتطوير أنظمة ملاحة ومراقبة أكثر دقة، لضمان أن يظل النظام الجوي الأمريكي في صدارة الأنظمة العالمية من حيث السلامة والكفاءة.