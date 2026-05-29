وزير الرياضة يلتقي لاعبي المنتخب المصري بعد الفوز على روسيا استعدادًا لكأس العالم 2026

التقى وزير الرياضة المصري جوهر نبيل مع لاعبي ومنتخب مصر والجهاز الفني بعد الفوز الودي على روسيا، مؤكدًا دعمه وثقة القيادة السياسية فيهم قبل السفر إلى البرازيل ثم كأس العالم 2026.

ضمن استعدادات المنتخب المصري ل كأس العالم 2026 ، حقق الفراعنة فوزًا معنويًا على منتخب روسيا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وسجل الهدف مصطفى زيكو في ظهوره الأول مع المنتخب الوطني، ليحتفظ المنتخب بلقب كأس العاصمة الجديدة .

وبعد المباراة، التقي وزير الرياضة المصري جوهر نبيل مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن في غرفة خلع الملابس، بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، حيث أكد الوزير أن هذه الفترة حاسمة في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى ثقة القيادة السياسية الكبيرة في اللاعبين وإمكانياتهم لتشريف اسم مصر في المونديال. وذكر الوزير أن الجيل الحالي يمتلك الشخصية والخبرات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية، خاصة مع وجود جهاز فني وطني ذي خبرة، مذكرًا بأداء المنتخب القوي أمام إسبانيا سابقًا كدليل على قدرة الفريق على المنافسة أمام الكبار.

كما شدد على أهمية الطموح والإصرار، مستشهدًا بمسيرته الشخصية من اللاعب إلى المسؤول، وخص بالشكر الشركة المتحدة للرياضة الشريك الرئيسي في دعم وتطوير كرة القدم المصرية وتوفير المعسكرات والمباريات الدولية الهامة. يذكر أن المنتخب المصري سيسافر غدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة البرازيل في المباراة الودية الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم 2026، وهي المواجهة التي تعتبر الاختبار الحقيقي للفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتحت قيادة المدرب حسام حسن الذي تولى المهمة في فبراير 2024، حقق المنتخب 18 فوزًا من 29 مباراة، مما يعكس التحسن في أداء الفريق استعدادًا للمونديال





