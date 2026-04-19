وزير الأوقاف يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتكليفه بتسيير أعمال وكالة الأزهر

قدم وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري خالص التهاني للشيخ أيمن عبد الغني بمناسبة تكليفه بتسيير الأعمال المالية والإدارية لوكالة الأزهر الشريف، مؤكداً على أهمية الدور المحوري للأزهر في نشر الفكر المستنير وترسيخ القيم.

في بادرة تعكس عمق الروابط المؤسسية والتآزر بين المؤسسات الدينية الوطنية، رفع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني ، القيادي الموثوق في مؤسسة الأزهر الشريف ، وذلك بمناسبة صدور القرار الهام عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بتكليفه بمهمة تسيير الأعمال المالية والإدارية لوكالة الأزهر الشريف .

هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار الحرص على استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة وفعالية، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر صحيح الدين. إن هذا التكليف الجديد للشيخ أيمن عبد الغني يعكس ثقة قيادة الأزهر الشريف في قدراته وخبراته، ويتيح له فرصة المساهمة بشكل مباشر وفعال في تعزيز مسيرة الأزهر الشريف، المنارة العلمية والدعوية العريقة، التي تعد حجر الزاوية في الفكر الإسلامي الوسطي والمعتدل. يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات فكرية ودعوية تتطلب جهوداً متضاعفة للحفاظ على صحيح المعتقد وتجديد الخطاب الديني لمواكبة متغيرات العصر. إن الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر الوعي والتنوير، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، يزداد أهمية يومًا بعد يوم، ويتطلب قيادات قادرة على قيادة هذه المسيرة بحكمة واقتدار. ويأتي تكليف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني ليعزز من هذه الجهود، ويشكل دفعة قوية نحو تحقيق تطلعات المجتمع في فهم عميق لدينه، والتمسك بمبادئه السمحة، والمساهمة الفعالة في بناء مجتمع متماسك ومتطور. إن وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور الأزهري، تؤكد دومًا على أهمية التعاون والتكامل بين كافة المؤسسات الوطنية لخدمة الوطن والمواطن، وتجد في هذا التكليف الجديد فرصة لتعميق هذا التعاون، وتعزيز الشراكة البناءة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بما يخدم رسالتهما المشتركة في نشر الخير والمعرفة. إن الاهتمام بالجوانب المالية والإدارية في المؤسسات الكبرى مثل الأزهر الشريف، له بالغ الأثر في تمكينها من أداء رسالتها التعليمية والدعوية على أكمل وجه، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين والطلاب والعلماء لمواصلة عطائهم. وبذلك، فإن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من التميز والإنجاز في مسيرة الأزهر الشريف، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه في مواجهة التيارات الفكرية المتطرفة، ونشر الوسطية والاعتدال، وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش. لقد أعرب وزير الأوقاف عن تمنياته القلبية بالتوفيق للشيخ أيمن عبد الغني في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة، داعياً الله أن يعينه على أداء مهامه الجديدة على أكمل وجه، وأن يسدد خطاه في سبيل تحقيق الأهداف السامية للأزهر الشريف، وتعزيز مكانته كمنارة علمية ودعوية عالمية. إن هذا التكليف هو شهادة على تقدير الجهود المبذولة، وتشجيع على المزيد من العطاء والتفاني في خدمة دين الله ووطنه، بما يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التحديات المعاصرة، مؤكداً على أن الأمة تحتاج إلى علمائها وقادتها ليكونوا قدوة ومثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني. كما تضمنت تهنئة الوزير عبارات التقدير العميق للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، مؤكداً على الجهود المخلصة التي بذلها إبان توليه المسئولية، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز رسالة الأزهر العلمية والدعوية. إن هذا التقدير للجهود السابقة يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على الوفاء والتقدير، وتشجيعاً للقيادات على بذل المزيد من الجهد والعطاء. ويختتم وزير الأوقاف دعائه بالابتهال إلى المولى عز وجل قائلاً: "اللهَ نسأل أن يحفظ الأزهر الشريف، وأن يوفق قياداته وعلماءه لمواصلة رسالتهم المخلصة في خدمة الإسلام والوطن، وأن يديم عليه مكانته منارةً للعلم ومنارةً للعلم المستنير". إن هذا الدعاء يعكس إيماناً راسخاً بأهمية الأزهر الشريف ودوره العظيم، ورجاءً في استمرارية تميزه وعطائه، ليبقى دائماً مصدراً للنور والهداية، ومعيناً للعلم والمعرفة، ورمزاً للوسطية والاعتدال في العالم أجمع. إن هذه اللفتة الكريمة من وزير الأوقاف ليست مجرد تهنئة رسمية، بل هي تعبير عن تقدير واعتراف بالدور المحوري للأزهر الشريف وقياداته في خدمة الدين والوطن، وتأكيد على وحدة الصف والعمل المشترك بين المؤسسات الدينية الوطنية. إنها رسالة واضحة بأن التعاون والتكاتف هما مفتاح النجاح والتطور، وأن الجهود المخلصة والمباركة ستظل دائماً محل تقدير واهتمام. إن تسيير الأعمال المالية والإدارية في أي مؤسسة يتطلب كفاءة عالية ودقة متناهية، ومع تكليف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني بهذه المهمة، فإن مؤسسة الأزهر الشريف ستشهد بلا شك تطوراً ملحوظاً في هذه الجوانب، مما سيعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها، سواء كانوا طلاباً، باحثين، أو دعاة. إن اختيار قيادة مؤسسة عريقة مثل الأزهر الشريف لابد أن يستند إلى أسس موضوعية واختيارات دقيقة، وهذا ما تم بالفعل، حيث أن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات، مما يجعله مؤهلاً تماماً لتولي هذه المهمة. هذا القرار يعكس حكمة ورؤية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في اختيار القيادات القادرة على حمل الأمانة وتحقيق التطلعات. كما أنه يعكس إدراكاً لأهمية توفير الدعم اللازم للمؤسسات الدينية، لتمكينها من أداء دورها بفعالية في ظل التحديات الراهنة. إن وزارة الأوقاف، من خلال هذا التهنئة، تؤكد على التزامها بدعم الأزهر الشريف، وتشجيع قياداته على مواصلة العمل الدؤوب، والمساهمة في بناء مجتمع يقوم على العلم والمعرفة والقيم الرفيعة. إن تكليف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني هو فرصة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الشؤون المالية والإدارية للأزهر الشريف، مما سيعود بالنفع على جميع العاملين والمستفيدين من خدماته. إن استمرارية العمل المؤسسي، والحرص على تطويره، هما من أهم الركائز التي يعتمد عليها تقدم الأمم ورقيها. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على ذلك، من خلال ضمان استمرارية العمل بكفاءة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. إن الجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، تحت قيادة حكيمة ورشيدة، ستظل دائماً محط أنظار واهتمام، وستبقى منارة للعلم والمعرفة، ورمزاً للإسلام الوسطي المعتدل، الذي ينبذ التطرف والعنف، ويدعو إلى المحبة والتسامح والسلام





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الأوقاف الأزهر الشريف الشيخ أيمن عبد الغني شيخ الأزهر تعيينات

United States Latest News, United States Headlines