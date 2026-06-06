وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقائد منظمة اليونيسف مصر يوقعان على بيان مشترك بشأن دعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني

وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والسيدة نتاليا روسي ممثلة منظمة اليونيسف مصر، بيانًا مشتركًا بشأن الالتزام بدعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل في جمهورية مصر العربية. هذا التعاون يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مصر.

وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والسيدة نتاليا روسي ممثلة منظمة اليونيسف مصر ، بيانًا مشتركًا بشأن الالتزام بدعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل في جمهورية مصر العربية.

هذا التعاون يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مصر. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل. كما يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني، وتوسيع مسارات الحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية. ويستهدف هذا التعاون دعم 100 مدرسة للتعليم الفني، بهدف تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع جاهزية المدارس لتطبيق المعايير الدولية المعترف بها.

كما يستهدف دعم 100 ألف طالب وطالبة من خلال تنمية قدراتهم في مجالات التعلم الأساسي والمهارات الحياتية ومهارات المستقبل والمهارات الرقمية وكفاءات التوظيف. ويهدف التعاون كذلك إلى تنفيذ برامج للتنمية المهنية وبناء القدرات تستهدف 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي.

كما يركز التعاون على دعم جهود تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتعزيز إصلاح السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين آليات المتابعة والتنفيذ، ودعم التوسع المستدام في توفير تعليم فني عالي الجودة يواكب أفضل الممارسات الدولية. ويُعد هذا التعاون، خطوة غير مسبوقة في مسار شراكات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مصر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وسيتم تفصيل النتائج المستهدفة، وأطر التنفيذ، والأدوار والمسؤوليات، وآليات التمويل والمتابعة والتقييم ضمن خطة العمل المشتركة للتعليم والتدريب الفني والمهني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويونيسف





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