وزير النقل يتفقد المشروعات التنموية في شمال سيناء ويؤكد على أهمية تطوير شبكة الطرق

في إطار جهود الدولة لتنمية سيناء، تفقد وزير النقل المشروعات الجارية في شمال سيناء، وأكد على أهمية تطوير شبكة الطرق لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، جولاته التفقدية المستمرة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في جميع أنحاء الجمهورية. وفي إطار هذه الجولات، قام الوزير يرافقه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء ، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد الوزير للطرق والكباري، واللواء محمد حسن، رئيس هيئة الطرق والكباري، والدكتور عبد الرحمن الباز، نائب رئيس الهيئة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء ، بجولة تفقدية هامة في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلي القنطرة شرق / بالوظة / العريش / رفح، بطول 205 كيلومترات، وتحديداً في المسافة من القنطرة شرق إلى العريش بطول 160 كيلومترًا. تم الاطلاع على الأعمال الجارية في هذه المسافة، حيث يتم تنفيذ طريق مزدوج بعرض 12 مترًا، ثلاث حارات في كل اتجاه، مع استخدام الأسفلت. وفي الاتجاه من العريش إلى القنطرة، تم تنفيذ طريق بعرض 10 أمتار، حارتين في كل اتجاه. خلال الجولة، تابع الوزير أعمال رفع كفاءة المسافة من القنطرة شرق إلى بالوظة، بطول 20 كيلومترًا، بنظام تدوير الأسفلت، وبنفس عرض الطريق، ثلاث حارات في كل اتجاه. كما شملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة وتوسعة المسافة من بالوظة إلى القنطرة شرق، بطول 20 كيلومترًا، بنفس النظام وبنفس العرض، ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'. بالإضافة إلى ذلك، تم تفقد أعمال رفع كفاءة وصيانة مسافات متفرقة بإجمالي أطوال 20 كيلومترًا في المسافة من بئر العبد إلى بالوظة.

شملت الجولة أيضاً متابعة أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية عند النقاط السوداء لإغلاق بعض الفتحات العشوائية في الجزيرة الوسطى، وأعمال تركيب العلامات المرورية واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان على الطريق. كما تم الاطلاع على مخطط استكمال أعمال الصيانة الجارية للطريق بالكامل، ومخطط تأمين حركة المرور داخل الكمائن وفصل اتجاهاتها.

شدد الوزير على ضرورة تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية والعاجلة للطريق. وأكد على أهمية تنفيذ الحواجز الخرسانية في المناطق السكنية، والاستمرار في إغلاق الفتحات العشوائية في الجزيرة الوسطى، وعمل دورانات خلفية لتجنب الحوادث. كما وجه بتكثيف أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق، من خلال تركيب العلامات الإرشادية اللازمة. إلى جانب ذلك، تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوظة (حياة كريمة)، في المسافات المتفرقة، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة لجنة وزارة النقل مع نواب محافظة شمال سيناء لطريقي (القنطرة شرق / العريش) و(الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوظة). وجه الوزير بتكثيف الجهود وتسريع الانتهاء من جميع الأعمال في هذه الطرق، بهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة معدلات السلامة والأمان.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الجولة أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء، بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة، مثل الممر اللوجيستي التنموي (طابا / العريش). هذا التكامل يهدف إلى تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم الجمهورية، ويسهم في خفض تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية. كما يدعم هذا التكامل خطط الدولة لتحويل سيناء إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.

أكد الوزير على أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. وشبكة الطرق الحديثة تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لأبناء سيناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يسهم تحسين الطرق بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى المناطق النائية، مما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين. وشدد على أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتأمين الطرق وتزويدها بوسائل السلامة الحديثة، لضمان سلامة المستخدمين والحد من الحوادث.

يذكر أن وزارة النقل قد انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم، وتشمل هذه المشروعات طرق (العريش / رفح - دائري العريش الإسماعيلية / العوجة - طريق الجدي - النفق / النقب - القسيمة / الكونتيلا / النقب - شرق مطار العريش - بغداد / بئر لحفن / العريش - غرب مطار العريش - ازدواج طريق عرضي 1).





