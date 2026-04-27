وزير الاستثمار يبحث خطط توسعة إحدى شركات الأجهزة الكهربائية

ناقش الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رئيس تنفيذي لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية خططها الاستثمارية والتوسعية، مؤكدًا دعم الدولة للاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. الاجتماع تناول أيضًا مقترحات لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتذليل العقبات أمام المصنعين.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير ال استثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا هامًا مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية ، بالإضافة إلى حضور عدد من كبار مسؤولي المجموعة.

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على متابعة مستجدات الخطط الاستثمارية والتوسعية للشركة، والعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم النمو المستدام. أكد الدكتور فريد خلال الاجتماع على التزام الدولة الراسخ بتنفيذ سياسات واضحة المعالم تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي بشكل شامل، وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في الإنتاج.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، بهدف توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. هذا التطوير يشمل تبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين. كما شدد الوزير على أهمية الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة حجم الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الشركة، بالإضافة إلى الإنجاز الملحوظ في تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية. هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ويؤكد التزام الشركة بالمساهمة الفعالة في تعزيز التنمية الصناعية في مصر. وأوضح الرئيس التنفيذي أن المجموعة تساهم في تلبية احتياجات المستهلكين في مختلف القطاعات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة.

وأكد على أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير منتجاتها وتحسين جودتها لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. من جانبه، أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصناعية الجادة، وخاصة تلك التي تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وأوضح الدكتور فريد حرص الوزارة على الاستماع إلى مرئيات كبار المستثمرين الوطنيين حول تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية.

وشهد الاجتماع مناقشة مفصلة لمقترحات مجموعة العربي لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية. كما تم بحث تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال، وكيفية التغلب على هذه التحديات. وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المصنعين الوطنيين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

كما أكد على العمل على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي لدعم التصنيع الحقيقي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية. وفي لفتة تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات بشكل جذري، أكد الدكتور فريد أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية بنشاط المجموعة، لضمان وجود رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج، موضحًا أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات طارئة بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع التصديري





