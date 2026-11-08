وزير الشباب والرياضة يفتتح ماراثون الدراجات بالأقصر لتعزيز اللياقة البدنية

افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ماراثون الدراجات بالبر الغربي بالأقصر، بمشاركة محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة، ضمن خطة لتعميق الثقافة الرياضية بين الشباب.

افتتح جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع المهندس عبد المطلب عمارة ، محافظ الأقصر ، ماراثون الدراجات الذي أقيم في منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر. وقد جاء هذا الافتتاح كجزء من الجولة التفقدية التي يجريها الوزير حالياً في المحافظة، بهدف متابعة سير الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستضيفها المحافظة.

تفاصيل ماراثون الدراجات في الأقصر

شهد البر الغربي بمحافظة الأقصر انطلاق ماراثون الدراجات بمشاركة واسعة من الرياضيين والطلاب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ممارسة الرياضة كجزء من نمط الحياة اليومية للمواطنين. وقد شملت الفعالية تنظيم مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، تم تصميمها بعناية لتتوافق مع طبيعة التضاريس في منطقة البر الغربي، مما وفر تجربة رياضية ممتعة وآمنة للجميع.

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دعم وزارة الشباب والرياضة للأنشطة المجتمعية

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التوسع في تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية التي يتم عقدها في مختلف المحافظات المصرية، نظراً للدور الفعال الذي تلعبه هذه الفعاليات في تشجيع المواطنين، وعلى رأسهم النشء والشباب، على ممارسة الرياضة بشكل منتظم. وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في نشر ثقافة النشاط البدني، والتي تعتبر أساسية للحفاظ على الصحة العامة.

استغلال المواقع الطبيعية لتعزيز السياحة الرياضية

من جانبه، أوضح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن تنظيم ماراثون الدراجات في منطقة البر الغربي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وتشجيع الشباب والنشء على المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية المختلفة. وأشار المحافظ إلى أن محافظة الأقصر تحرص باستمرار على استغلال مقوماتها السياحية والطبيعية المتميزة، وذلك من أجل استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

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تحفيز السياحة الرياضية وتعزيز اللياقة البدنية

أكد محافظ الأقصر أن استضافة هذه الفعاليات الرياضية تسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الرياضية، وإبراز ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وتاريخية متميزة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الصحة واللياقة البدنية بين المواطنين، مما يعكس الاهتمام الكبير بصحة الشباب ومستقبلهم الرياضي.

التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على استمرار التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الشباب وتدعم بناء الإنسان. وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى ضمان توفير بيئة رياضية محفزة وآمنة، تتيح للشباب فرصة التعبير عن مواهبهم ومهاراتهم الرياضية، وتعزز من انتمائهم لوطنهم ومجتمعاتهم المحلية، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في المحافظة.