وزير الخارجية الكرواتي يترأس استقبالا بضيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، جوردان جرليتش-رادمان، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، مساء اليوم الأحد، في مقر وزارة الخارجية، بالعاصمة زغرب.

وقد قام قداسة البابا بزيارة دولة كرواتيا في آخر محطات جولته الحالية، التي تشمل 4 دول، هي تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا. ورحب جوردان جرليتش-رادمان، بقداسة البابا، وأثنى على قيام قداسته بصلاة القداس الإلهي مع أبنائه المقيمين في كرواتيا صباح اليوم. وذكر أن هناك أكثر من 500 مسيحي مصري موجودون في كرواتيا بشكل قانوني، ويعملون بكل جدية وانضباط. كما أشاد بعلاقات الصداقة التي تجمع بين كرواتيا ومصر، اللتان تشتركان جغرافيًّا على البحر الأبيض المتوسط.

وفي نهاية اللقاء، قدمت جردان جرليتش-رادمان، هدية تذكارية قداسة البابا وتبادل معها هدية للوزير الكرواتي. وفى المرة الأولى، انتقد قداسة البابا، تاريخ كرواتيا مما جعله يرغب أكثر في رؤيته على الطبيعة، كما أشار إلى الكنيسة القبطية بأنه من أقدم كنائس العالم التي لها دور رائد عبر تاريخها في العالم المسيحي. كما تحدث عن الروابط القوية التي تربط بين مصر وكرواتيا في عدة مجالات. وكان قد تحمّل جوردان جرليتش-رادمان، منصب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في 1 يوليو 2022.

