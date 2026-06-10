وزير التخطيط المصري يبحث مع رئيس مؤسسة الاستثمار البريطانية تعزيز الشراكة الاستراتيجية وجذب استثمارات البنية التحتية الخضراء

استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII) لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجذب المزيد من استثمارات البنية التحتية الخضراء إلى السوق المصرية. استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، وشدد على أهمية تمكين القطاع الخاص في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، ودعا المؤسسة البريطانية إلى توسيع تمويلاتها ودعم الشركات الناشئة. من ناحية أخرى، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة (BII) بتطور البيئة الاستثمارية في مصر، وأكد التزام المؤسسة بمواصلة دعمها لمصر كسوق استراتيجي، وقدم ملامح الإستراتيجية المحدثة للمؤسسة في مجال التمويل المسؤول التي تركز على مواجهة التغير المناخي وبناء أسواق أكثر مرونة واستدامة.

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي ل مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بحضور السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون-ريتشاردسون، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجذب المزيد من استثمارات البنية التحتية الخضراء إلى السوق المصرية.

وقد عبر الدكتور رستم عن تقدير الدولة المصرية للشراكة التاريخية الممتدة مع المؤسسة التنموية البريطانية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل منصة حيوية لتعميق التعاون المشترك وتنسيق الرؤى واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع مستهدفات الدولة الرامية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين. واستعرض وزير التخطيط حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة ورفع كفاءة إدارة الموارد، كما سلط الضوء على مستويات المرونة العالية التي أظهرها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وشدد الوزير على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخضراء، ودعا مؤسسة (BII) إلى توسيع نطاق تمويلاتها التنموية في مصر مع التركيز على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والصناعات التحويلية المستهدفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون المحلي.

من جانبه، أشاد ليزلي ماسدورب بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لتطوير بيئتها الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة دعمها لمصر كواحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، واستعرض ملامح الإستراتيجية المحدثة للمؤسسة في مجال التمويل المسئول التي تركز على مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الشمول الاقتصادي وبناء أسواق أكثر مرونة واستدامة عبر تطوير شراكات مبتكرة مع القطاعين العام والخاص





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