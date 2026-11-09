وزيرة الإسكان تكثف المتابعة الميدانية لمشروعات الصرف الصحي في 5 محافظات

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل جولات وزيرة راندة المنشاوي الميدانية في المنوفية والمنيا ودمياط وأسيوط وبورسعيد لمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

أكدت الدكتورة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية المتابعة المستمرة لمشاريع البنية التحتية الأساسية التي تخدم القرى المصرية، وسط تركيز متزايد على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز. وقد تلقى المكتب الوزاري تقريراً شاملاً حول نتائج الجولات الميدانية المكثفة التي قام بها مسؤولو الهيئة القومية ل مياه الشرب والصرف الصحي، والتي هدفت إلى تقييم الموقف التنفيذي الدقيق لمشاريع الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

توجيهات الوزيرة بتكثيف الجولات الميدانية

أصدرت وزيرة الإسكان توجيهات صريحة بضرورة تكثيف برامج المتابعة الميدانية للمشروعات القائمة في مواقع العمل الفعلية، لضمان سير العمليات وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة. وشمل الأمر زيادة أعداد العمالة والمعدات المتوفرة في المواقع، مع ضغط البرامج الزمنية لإنجاز المهام في مواعيدها المحددة. وأكدت الوزيرة على الالتزام الصارم بتوريد المهمات والمكونات الأساسية للمشاريع دون تأخير، مع إعطاء الأولوية القصوى للمنتجات المصنعة محلياً وفقاً للقواعد المعتمدة لضمان دعم الاقتصاد القومي.

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مفاجآت ميدانية في محافظة المنوفية والمنيا

في محافظة المنوفية، تمت متابعة مكثفة لمشاريع محطات مياه الشرب المخصصة لخدمة 240 قرية، حيث شملت الجولة محطات المياه في قرى زنارة وأم خنان ومنشأة أبو ذكري وميت برة وفيشا الكبرى وجريس، مع التأكيد على استئناف تنفيذ الأعمال في هذه المحطات الحيادية. وفي محافظة المنيا، ركزت المتابعة على مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في مركزي ديرمواس وملوي، حيث تم فحص محطتي رفع الصرف الصحي بقرية دلجا (الرئيسية والفرعية) ومحطة رفع بقرية بني خالد.

تفاصيل ضخمة في مشروعات المنيا ومغاغة

تضمنت جولات المنيا أيضاً متابعة غرف محابس خطوط الطرد في قرى أبشادات والبراجيل بمركز ملوي، إضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي بقرية الكرم ومحطة رفع محطة المطاهرة القبلية بمركز أبوقرقاص. وفي مركز مغاغة، تم فحص محطة رفع بقرية كفر صالحين، بينما شملت مركز العدوة محطة رفع بقرية كفر المغربي وشبكات الانحدار الخاصة بها، إلى جانب محطة معالجة صرف صحي بكفر المغربي بطاقة تصميمية تبلغ 15/10 آلاف متر مكعب يومياً لخدمة 5 قرى.

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تحديثات في دمياط وأسيوط وبورسعيد

في محافظة دمياط، تابع مسؤولو الهيئة مشروعات معالجة الصرف الصحي في كفور الغاب بطاقة 10/5 آلاف متر مكعب يومياً، وأم الرزق بـ 5 آلاف متر مكعب، وكفر سليمان بـ 10/5 آلاف متر مكعب، لوقف التنفيذ. أما في أسيوط، فتضمنت المتابعة محطة بني غالب بـ 54/36 ألف متر مكعب لـ 16 قرية، وتوسعات صدفا والغنايم بـ 40/20 ألف متر مكعب لـ 17 قرية، ومحطات رفع متعددة في مركز أبوتيج وأبنوب.

مسؤولو الهيئة ينفذون خطة المراجعة الشاملة

شاركت في الجولات الميدانية أسماء بارزة من القيادات التنفيذية، بينهم المهندس أشرف السيد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب، والمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد، والمهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، بالإضافة إلى مهندسي التنفيذ والمسؤولين في الأجهزة التنفيذية.