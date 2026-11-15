وزيرة الإسكان تفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

وصلت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي للغربية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع نسب تغطية الصرف الصحي إلى 77% خلال زيارة تنسيقية مع المحافظة.

وصلت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الغربية ، حيث كان في استقبالها اللواء الدكتور علاء عبد المعطي ، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة. تهدف هذه الزيارة الميدانية إلى متابعة دقيقة لسير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفقد محطات المعالجة الجديدة، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلي للمشاريع الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء المحافظة.

تفاصيل خطة تطوير البنية التحتية

تناول اللقاء النقاشي بين وزيرة الإسكان والمحافظ الموقف التنفيذي التفصيلي لمشروعات البنية التحتية، مع التركيز على خطط استكمال منظومة الصرف الصحي بالقرى النائية. تم بحث آليات تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة المعوقات الإدارية والفنية التي قد تعترض سير المشاريع، لضمان دخولها حيز الخدمة بشكل كامل.

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وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن زيارتها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى المتابعة المستمرة والمباشرة لمشروعات المياه والصرف الصحي عبر مختلف المحافظات. وتعمل هذه المتابعة على أرض الواقع على رصد التحديات بدقة والعمل على حلها بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

مواقع الإنجازات وأولويات الوزارة

صنفت وزيرة الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الأولويات القصوى لعمل الوزارة، نظراً لارتباطها المباشر والجوهري بحياة المواطنين اليومية. وأشارت إلى استمرار الجهود الحثيثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة المرافق العامة، واستكمال شبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية لتحسين جودة خدمات المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

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وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوات تخدم جهود الدولة الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ضمان وصول خدمات أساسية عالية الجودة لجميع الفئات الاجتماعية. وتأتي هذه الاهتمامات المتواصلة انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو تحسين المعيشة ورفع مستوى الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة.

تأكيدات المحافظة ونسب التغطية

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اهتماماً بالغاً، باعتباره من أهم القطاعات المرتبطة برفاهية المواطنين. أشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الوثيق مع وزارة الإسكان والجهات التنفيذية لدفع عجلة العمل، واستكمال التوسعات المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات في المراكز والمدن والقرى.

وكشف المحافظ عن إحصائيات دقيقة تشير إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة بلغت 99.6%، مدعومة بأربعة وأربعين محطة إنتاجية بطاقة إجمالية تصل إلى نحو مليون متر مكعب يومياً. فيما سجلت نسبة تغطية الصرف الصحي ارتفاعاً ملحوظاً من 26% إلى 77%، بفضل شبكة من مئتين وخمسين محطة رفع تعمل بكفاءة.

مستقبل التنفيذ والافتتاحات المقبلة

من المقرر أن تشمل الزيارة جولة ميدانية شاملة لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي الحالية. سيتركز الدور الرقابي خلال هذه الجولة على معدلات التنفيذ الدقيقة ومستوى التشغيل الفعلي للمنشآت، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للأعمال المستمرة.

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تندمج هذه الخطوات ضمن جهود الدولة الشاملة لاستكمال مشروعات المرافق العامة وتوسيع نطاق التغطية بخدمات الصرف الصحي الصحية والآمنة. تستهدف هذه الإجراءات النهائية تحسين البنية التحتية بشكل جذري، وتوفير بيئة معيشية مستدامة لسكان محافظة الغربية من خلال ضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم على المدى الطويل.