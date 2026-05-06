وزير الخارجية المصري يثمن العلاقات مع الإمارات ويؤكد تضامنه معها في مواجهة التحديات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي إتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث تناولا التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية على الإمارات. أكدا على عمق العلاقات بين البلدين وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الإمارات في مواجهة التحديات. كما ناقشا آخر التطورات في المنطقة، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين إيران والدول الغربية.

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج د. بدر عبد العاطي مساء أمس الثلاثاء إتصالا هاتفيا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ثمن الوزيران عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والتى عكسها الاتصال الأخير الذى جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. تناول الاتصال التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وقعت موخرا علي دولة الإمارات الشقيقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقفها يجانبها في هذا الظرف الدقيق، ومؤكدا دعم مصر الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها. من جانب آخر، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الصين، حيث من المتوقع أن يناقش مع المسؤولين الصينيين آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين إيران والدول الغربية.

وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف مباحثات هاتفية حول الوضع في إيران، حيث أكدا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن عملية الغضب الملحمي ضد إيران قد انتهت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة. كما من المقرر أن يزور وزير خارجية إيران بكين غدا، حيث سيبحث مع نظرائه الصينيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية المصري على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن مصر ستظل على تواصل دائم مع شركائها الإقليميين والدوليين لمواجهة أي تهديدات للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية الحوار والتفاوض لحل النزاعات.

وفي الختام، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات، مشددا على أن هذه العلاقات هي أساس الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن مصر ستظل إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحديات أو تهديدات، مؤكدا على أن الأمن القومي المصري هو أمن إقليمي لا يتجزأ. وأكد على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال الأمن والاستقرار، مشددا على أن هذه العلاقات هي أساس الاستقرار في المنطقة





