وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ماتياس كورمان يجتمع ببدر عبد العاطي في القاهرة لمناقشة تنفيذ البرنامج القطري المشترك ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 2026-2030.

عقد بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اجتماعاً هاماً مع ماتياس كورمان ، السكرتير العام ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هدفت هذه اللقاءات التي جرت في العاصمة القاهرة إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، ومتابعة الخطوات العملية لتنفيذ البرامج المشتركة التي تم الاتفاق عليها سابقاً في إطار الشراكة الاستراتيجية.

آليات التنفيذ والبرنامج القطري المشترك

أشاد الوزير عبد العاطي بالمستوى الراقي للتعاون القائم بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معرباً عن تطلع الوزارة إلى مواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال فترة البرنامج القطري المشترك. وقد أكد الجانبان على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الشاملة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ومواجهة التحديات الخارجية.

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وأوضح الاجتماع أن هذا التعاون انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية المصرية، حيث حققت الدولة معدلات نمو إيجابية ومستقرة. وقد حدث هذا التقدم رغم التداعيات الصعبة للأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة التي يشهدها العالم، مما يدل على متانة السياسات الاقتصادية المطبقة وقوة المنهجية الحكومية في إدارة الأزمات.

رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد Minister of Foreign Affairs بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة التي توليها مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي ستستمر للفترة من عام 2026 إلى عام 2030. وقد عبر الوزير عن التطلع الكبير لاستضافة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمبادرة في مدينة القاهرة خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تعكس الدور الريادي للقاهرة في المنطقة.

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يُعد استضافة الاجتماع الوزاري فرصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول المنطقة، وتبادل الرؤى والاستراتيجيات حول الأولويات الاقتصادية والتنموية الملحة. كما يشكل هذا الاستقبال تأكيداً واضحاً على ثقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الكاملة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي ما يشهده القطاع المالي من تطورات إيجابية تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الاستثمار العام.

توسيع آفاق الشراكة مع أفريقيا ومنتدى العلمين

رحب السيد وزير الخارجية بالنظر الجاد في إقامة شراكة مؤسسية رسمية بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى العلمين لأعمال أفريقيا. وقد جاء هذا الترحيب انطلاقاً من رغبة الجانبين في توسيع آفاق التعاون لتعزيز القطاع الخاص، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية متينة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال منصات متعددة المستويات.

جاء هذا الاقتراح في ظل النجاح الذي حققه منتدى العلمين لأعمال أفريقيا، والذي عقدت نسخته الأولى بنجاح مطلع شهر أكتوبر الماضي. ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة المؤسسية إلى تحويل الرؤى التبادلية التي تم طرحها خلال المنتدى إلى خطط عمل ملموسة، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية ويضع مصر في قلب المحرك التنموي للقارة الأفريقية.