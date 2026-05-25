وزير النقل يتفقد إنجازات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من السخنة إلى الإسكندرية

تفاصيل جولة وزير النقل كامل الوزير لمتابعة تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وتسليط الضوء على المحطات التبادلية والورش المركزية والأعمال الهندسية العملاقة لتحقيق نقلة نوعية في النقل الأخضر المستدام بمصر.

قام السيد كامل الوزير وزير النقل المصري بجولة تفقدية موسعة ومكثفة على مدار يومين متتاليين لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين السخنة والعلمين ومطروح.

يمتد هذا المشروع القومي الضخم بطول يصل إلى 660 كيلومتراً، وقد شملت الجولة المسافة الممتدة من محطة السخنة وصولاً إلى محطة الإسكندرية. رافق الوزير خلال هذه الجولة السيد وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق والاستشاري المسؤول عن المشروع.

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة مراحل تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، وضمان سير العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة، خاصة في إطار تطوير ممر السخنة والإسكندرية اللوجيستي الذي يهدف إلى خلق تكامل فريد بين ميناء السخنة والخط الأول للقطار السريع والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى خط السكة الحديد الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، وصولاً إلى ميناء الإسكندرية الكبير، مما يعزز من قدرة مصر على تداول البضائع والركاب بكفاءة عالمية.

بدأت الجولة التفقدية بمتابعة وصلة المسار الحيوية التي تربط محطة السخنة بميناء العين السخنة بطول نحو 6 كيلومترات، وهي الوصلة الاستراتيجية التي ستسمح بنقل البضائع من وإلى الميناء عبر شبكة القطار السريع، مما يقلل من تكاليف النقل ويزيد من سرعة التداول التجاري. كما تفقد الوزير المحطات المختلفة لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات، مع التركيز الشديد على مخطط سير حركة الركاب لضمان انسيابية الحركة من المداخل الرئيسية وصولاً إلى صالات التذاكر والأرصفات، مع التأكيد على توفير كافة المصاعد والوسائل التي تسهل تنقل الركاب وذوي الهمم.

كما ناقش الوزير خطط الاستغلال الإداري والاستثماري للمساحات المتاحة داخل المحطات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها. وفي سياق متصل، وجه الوزير بضرورة استكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار، حيث سيتم تقسيمها إلى طرق خدمة داخلية تستخدم في عمليات فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان، وطرق خدمة خارجية تخدم التجمعات السكنية والمناطق الزراعية المجاورة، مع ضمان أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وسلسة لتسهيل وصول المسافرين من كافة الاتجاهات دون عوائق مرورية.

وفي واحدة من أبرز نقاط الجولة، تفقد الوزير محطة الجيزة التبادلية التي تمثل نموذجاً هندسياً متطوراً وغير مسبوق في مصر، حيث تم تصميمها بحيث يمر خط القطار السريع في مستوى علوي فوق خطوط السكك الحديدية للديزل القائمة. هذا التصميم يجعل من محطة الجيزة للقطار السريع محطة علوية بالكامل من حيث الأرصفة، بينما تتركز الخدمات في المستويات السفلى، مما يتيح للركاب إمكانية التبادل المباشر والسريع بين القطار الكهربائي السريع وقطارات الديزل دون الحاجة لمغادرة نطاق المحطة، وهو ما يعزز تكامل شبكة النقل الحديثة مع الوسائل القائمة ويرفع من مستوى الجودة المقدمة للمواطن المصري.

كما اطلع الوزير على أعمال إنشاء ورشة الخط الأول التي تمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 578 فداناً، والتي تعد واحدة من أضخم مراكز الصيانة والتشغيل في المنطقة العربية والأفريقية، حيث ستتولى مسؤولية صيانة وتشغيل الخطوط الثلاثة للشبكة، وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات، وتوفير سعة تخزينية تصل إلى 50 قطاراً وجراراً، وتضم الورشة 46 مبنى متخصصاً مجهزاً بأحدث التقنيات العالمية. كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية التي شهدت تكاتفاً كبيراً من الشركات المصرية، حيث أشاد بمهارة المهندسين والعمال الذين أنجزوا أعمالاً هندسية عملاقة، ومن أبرزها كوبري الخور أعلى خور وادي دجلة الذي يبلغ طوله 600 متر وارتفاعه 90 متراً، بالإضافة إلى كباري شرق النيل وجنوب حلوان فوق نهر النيل.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذه الشبكة يمثل ملحمة وطنية تربط كافة أنحاء الجمهورية، حيث يحقق الخط الأول ربطاً برياً مباشراً بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يجعل المشروع بمثابة قناة سويس جديدة ولكن على قضبان حديدية. وفي ختام جولته، شدد الوزير على أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية نحو النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، حيث يساهم بشكل فعال في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة الكوادر المصرية على إتمام هذا المشروع العملاق الذي سيغير وجه النقل في مصر





