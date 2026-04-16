وزير الخارجية يلتقي قيادات الكونجرس الأمريكي لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أجرى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي لقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الكونجرس الأمريكي، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، د. بدر عبد العاطي، سلسلة من اللقاءات البارزة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الكونجرس الأمريكي . شملت هذه اللقاءات النائب ماريو دياز-بالارت، رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية، والنائب توم كول، رئيس لجنة الاعتمادات، بالإضافة إلى النائب كين كالفيرت، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع.

تأتي هذه الاجتماعات في سياق حرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

خلال هذه اللقاءات، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها القاهرة لاحتواء التصعيد وخفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الوزير على التزام مصر الراسخ بالدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات الراهنة. كما تطرق الوزير إلى أهمية استمرارية التنسيق والتشاور مع الكونجرس الأمريكي، باعتباره شريكاً استراتيجياً، لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح الوزير أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتنامية، يؤهلها لتكون مركزاً رقمياً حيوياً يربط بين القارات، مما يعزز من مكانتها كشريك اقتصادي وتكنولوجي عالمي.

تضمنت المناقشات أيضاً استعراضاً شاملاً لعدد من القضايا الإقليمية الملحة ذات الاهتمام المشترك. وقد حظيت تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في لبنان والسودان، باهتمام خاص. استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري الثابت تجاه هذه الملفات، مسلطاً الضوء على المبادرات والجهود التي تقوم بها مصر لدعم الاستقرار الإقليمي وتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه هذه الدول. من جانبهم، أعرب النواب الأمريكيون عن تقديرهم العميق للدور البناء الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشادوا بالجهود المصرية المبذولة لخفض حدة التوترات وتحقيق التهدئة، مؤكدين على الأهمية القصوى لاستمرار وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة في معالجة القضايا ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز الأمن والسلم الدوليين. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول سبل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة الإرهاب والتطرف، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل سعي مصر المتواصل لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتأكيد التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تعكس هذه الزيارة حرص واشنطن على بناء علاقات قوية ومتينة مع القاهرة، انطلاقاً من إدراكها لأهمية مصر كشريك استراتيجي في منطقة تتسم بتعقيدات وتحديات جمة. وتؤكد هذه اللقاءات على التزام الجانبين بتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً للمنطقة والعالم





