وزير الصناعة يتفقد مصانع الأسمنت والملابس الجاهزة والسكر في بني سويف والمنيا

في إطار جولة ميدانية، تفقد خالد هاشم، وزير الصناعة، مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت في بني سويف، ومصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية، ومصنع شركة القناة لصناعة السكر في المنيا، للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية وتقييم الأداء الصناعي في المحافظتين. خلال الزيارة، استعرض الوزير الطاقات الإنتاجية للمصانع، والتحديات التي تواجهها، والدور الذي تلعبه في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. كما ناقش الوزير مع المسؤولين المحليين أهمية تبسيط الإجراءات الصناعية ودعم المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة.

تفقد خالد هاشم، وزير الصناعة ، مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، ومصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمحافظة بني سويف، ومصنع شركة القناة ل صناعة السكر بمحافظة المنيا؛ في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمصانع والمناطق الصناعية، للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع.

رافق الوزير، خلال الجولة، ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، ومحمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة. واستهل الوزير جولته بزيارة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، والمقام على مساحة 3129 فدانا، بحجم استثمارات 25 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 مليون طن سنويا، ونسبة المكون المحلي في الصناعة تصل إلى 40%، وتوفر الشركة ما يزيد عن 2200 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مصانع المجمع التي تشمل 6 خطوط إنتاج للأسمنت موزعة على 3 مناطق رئيسية، وهي منطقة تجهيز المواد الخام، ومنطقة طحن الكلينكر وتحويله إلى أسمنت، وكذلك مصنع إنتاج الشكائر التابع للمجمع، والذي يشمل خطي إنتاج أكياس ورقية بطاقة إنتاجية 200 مليون كيس سنويا. وكان في استقبال الوزير بالمجمع اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، وهاني مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وحسن الشيمي، مدير مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، وقيادات الشركة.

وأكد الوزير أن زيادة الطاقات المحلية من الأسمنت تسهم في تلبية احتياجات النهضة العمرانية من مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية والمشروعات القومية. من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، مشيدا بسرعة استجابة الجهات التابعة للوزارة في تبسيط الإجراءات الصناعية، حيث يعد هذا التعاون الوثيق المحرك الرئيسي للنجاحات التي تتحقق على أرض بني سويف.

كما تفقد الوزير مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، والمقام على مساحة 40.4 ألف متر مربع، بحجم استثمارات 15.4 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3 ملايين قطعة سنويا، وتبلغ قيمة الصادرات 36 مليون دولار سنويا، وتوفر الشركة 3 آلاف فرصة عمل، وكان في استقبال الوزير بالمصنع محمد بدران، الرئيس التنفيذي للشركة. وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج القميص والبنطلون وصالة القص والتجهيزات والتعبئة والتغليف، وشملت الجولة تفقد قسم الإنتاج الخاص بذوي الهمم، حيث أشاد الوزير بتجربتهم الفريدة والملهمة، والتي تطبقها الشركة التزاما منها بأهداف المسئولية المجتمعية.

كما أوضح الوزير، أن الملابس الجاهزة تندرج ضمن الصناعات الاستراتيجية التي تستهدف الوزارة النهوض بها وزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج. واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بحجم استثمارات أكثر من مليار دولار، ورأس مال يبلغ 54 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 263 ألف طن سكر و120 ألف طن علف و95 ألف طن مولاس سنويا، ونسبة المكون المحلي 100%، وتوجه الشركة إنتاجها بالكامل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفر 309 فرص عمل مباشرة و4471 فرصة عمل غير مباشرة.

وكان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وكامل عبدالله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج السكر والعلف والمولاس. وأوضح مسئولو الشركة أن مصنع القناة يحتوي على أكبر خط إنتاج سكر بنجر في العالم، والمصنع قائم على الاستدامة حيث يعيد تدوير مياه الصرف الصحي ولب بنجر السكر والكربون، كما أن الشركة حاصلة على شهادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أول قمة للحد من الأضرار في مصر، وحاصلة على المركز الأول في فئة المشاريع الضخمة في جائزة الابتكار الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، كما أنها حاصلة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء.

وخلال الزيارة، أشار هاشم، إلى أن الحكومة تضع صناعة السكر في مقدمة أولوياتها، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. من جانبه، أضاف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مصنع القناة للسكر يمثل نموذجا ناجحا لاستراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات الكبرى، فلا يقتصر المشروع على كونه استثمارا اقتصاديا ضخما، بل يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي القومي، وخطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت كدواني إلى أن محافظة المنيا، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في صعيد مصر، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين وتذليل أي معوقات، بما يضمن استدامة عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين





