وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

تفقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور محافظ الفيوم وقيادات الوزارة والمحافظة. الاجتماع تناول متابعة منظومة المياه والصرف الصحي، والالتزام بالجداول الزمنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب و الصرف الصحي ، ضمن المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”.

كان في استقبالها الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، وعدد من القيادات. عقدت الوزيرة والمحافظ اجتماعًا لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

أكدت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى باهتمام كبير في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة. وأضافت أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالريف المصري، حيث تسهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في تحسين الصحة العامة.

وأوضحت أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد والوجه القبلي، مشيرة إلى أن ما يتم تنفيذه يعكس إرادة حقيقية لتحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد هانئ غنيم عن ترحيبه بزيارة الوزيرة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي الفيوم. وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة التي تحققت في هذا القطاع بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة التابعة بالمحافظة، حيث تم استعراض دورها في تقديم خدمات تنقية ونقل وتوزيع مياه الشرب، إلى جانب تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي. وتناول العرض منظومة مياه الشرب، التي تضم 10 محطات بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى نحو 853 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب شبكات مياه بطول 5374 كم.

كما استعرض منظومة الصرف الصحي، التي تضم 28 محطة معالجة، و59 محطة رفع رئيسية، و58 محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بإجمالي أطوال 1153 كم، وخطوط طرد بطول 276 كم. كما تطرق العرض إلى مشروعات شركة مياه الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي يتم تنفيذها لخدمة 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتشمل إنشاء 5 محطات، ومد وتدعيم الخطوط والشبكات والوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف تنفيذ المشروعات الجارية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، والتي تشمل أعمال مد وتدعيم الشبكات وتنفيذ الوصلات المنزلية، إلى جانب مشروعات الصرف الصحي. كما تم استعراض برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من جهات دولية، والذي يستهدف خدمة 45 قرية بإجمالي مستفيدين يصل إلى نحو 1.96 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وشمل الاجتماع أيضًا استعراض مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي تضمنت 5 مشروعات مياه شرب بطاقة إجمالية 170 ألف متر مكعب يوميًا، و8 مشروعات لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 52 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب 16 مشروع صرف صحي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الإسكان الفيوم مياه الشرب الصرف الصحي حياة كريمة البنية التحتية تنمية ريفية

United States Latest News, United States Headlines