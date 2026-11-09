وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الألماني التعاون الثنائي والأمن الإقليمي في باريس

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يجرى مباحثات مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في باريس حول تعزيز الاستثمارات والتعاون في مجال الهجرة والنزوح، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية الحساسة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين الماضي، بنظيره الألماني يوهان فاديفول ، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري ل مجموعة السبع مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس. وأكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير المصري سلط الضوء خلال المباحثات على أهمية دعم الشراكة بين البلدين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مستعرضاً الفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري أمام المستثمرين.

تعزيز الاستثمارات الألمانية والممرات الاقتصادية

أشاد بدر عبد العاطي بالتطلع نحو تعزيز تدفقات الاستثمارات الألمانية، معتبراً أن ذلك يعكس المستوى الراقي الذي بلغته العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين، مشدداً على ضرورة الاستفادة من إمكانيات الاقتصاد المصري المتنامية لتحقيق منافع متبادلة ومستدامة لكلا البلدين.

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قضايا الهجرة وتنقل العمالة المتبادلة

ناقش الجانبان سبل مواصلة تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية وتنقل العمالة، لما يتيحه ذلك من فرص واعدة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدولتين، وقد رحب الوزير المصري بالجهود المبذولة في هذا السياق، مستذكراً انعقاد النسخة الثانية من منتدى تنقل العمالة في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكداً في هذا السياق أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية للنفاذ إلى سوق العمل الألماني.

كما أكد عبد العاطي على دعم مصر للجهود المشتركة الرامية إلى بلورة أطر مبتكرة ومستدامة لزيادة أعداد العمالة المصرية في ألمانيا، مشدداً على أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مشتركة وتلبية احتياجات سوق العمل الألماني من الكوادر المؤهلة.

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الأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة الدبلوماسية

تداول الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، حيث أكد الوزيران غلي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، مشدداً على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة.

كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة السلام في قطاع غزة، محذراً من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع، والتي تهدد استقرار المنطقة وتفاقم الأزمات الإنسانية.

قضايا الأمن المائي والاستقرار الإقليمي

تناول الجانبان قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث شدد عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، معرباً عن الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي والأعراف المائية المتعارف عليها دولياً.

وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها، مدعياً الحفاظ على الأمن القومي العربي.

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كما تناول الوزيران الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي وممارسة السيطرة عليه، لضمان سلامة الملاحة الدولية.