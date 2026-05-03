وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال الترميم والتطوير في منطقة السيدة عائشة

تفقد الدكتور أسامة الأزهري والدكتور إبراهيم صابر أعمال الترميم والتطوير في مساجد ومقامات أثرية بمنطقة السيدة عائشة، مؤكدين أهمية الحفاظ على التراث الإسلامي والهوية الحضارية المصرية.

شهدت منطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة نشاطًا مكثفًا لأعمال ال ترميم وال تطوير في عدد من ال مساجد والأماكن الأثرية الهامة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث الإسلامي وإبراز الهوية الحضارية الفريدة للبلاد.

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذه المواقع، مؤكدين على أهمية هذه الجهود في تعزيز الوعي الحضاري لدى الأجيال القادمة. بدأت الجولة بتفقد مسجدي المسبح والغوري، وهما من أبرز المعالم المعمارية الإسلامية في القاهرة، حيث تم الوقوف على مستجدات أعمال الترميم ومعدلات الإنجاز. وقد أظهرت التقارير تقدمًا ملحوظًا في ترميم المسجدين، مع التركيز على الحفاظ على العناصر المعمارية الأصلية واستعادة رونقهما التاريخي.

كما شملت الجولة مقام سيدي جلال الدين السيوطي، وهو من الأماكن الدينية والتاريخية الهامة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء العالم. تم الاستماع إلى عرض مفصل حول خطة تطوير المقام وإدراجه ضمن المرحلة المقبلة من أعمال الترميم، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للزوار وتسهيل الوصول إليهم. لم تقتصر الجولة على المساجد والمقامات، بل امتدت لتشمل متابعة أعمال ترميم مئذنتي قوصون والتربة السلطانية، وهما من التحف المعمارية التي تعكس عظمة الفن الإسلامي في العصور الوسطى.

وقد تم التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه المآذن كشواهد حية على تاريخ القاهرة العريق. بالإضافة إلى ذلك، تفقد الوزير والمحافظ الأعمال الجارية بمحيط مقام وضريح سيدي جلال الدين السيوطي، ومقام وضريح الإمام العز بن عبد السلام، سلطان العلماء، بمنطقة مقابر سيدي عقبة الجديدة بحي الخليفة. وقد استمعا إلى شرح تفصيلي لمراحل الترميم وآليات التنفيذ، والتحديات التي تواجه بعض المواقع، لا سيما مسجد المسبح، الذي يتطلب جهودًا إضافية نظرًا لتعقيد أعمال الترميم فيه.

أكد الدكتور الأزهري والدكتور صابر على أهمية تذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري الأصيل. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أعمال الترميم وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز.

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، من أجل صون التراث الإسلامي والحفاظ على المساجد والأضرحة ذات القيمة التاريخية، بما يسهم في تعزيز الوعي الحضاري وإبراز الوجه المشرق للعمارة الإسلامية في مصر. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للبلاد.

كما توجه بالشكر للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على هذه الجولة التفقدية، مؤكدًا استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدفع العمل بوتيرة متسارعة وتحقيق أفضل النتائج في ملف الترميم والتطوير. ورافق الوزير والمحافظ في الجولة عدد من القيادات التنفيذية والهندسية، من بينهم اللواء نصر الدين محمود البسيوني؛ مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عراقي؛ مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والشيخ أحمد جمال؛ مدير مديرية القاهرة، والمحاسب أشرف منصور؛ نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور عبد الله سعد؛ مدير عام تفتيش شرق القاهرة بهيئة الآثار، والمهندس شريف أحمد حسن؛ مدير مشروعات شمال وشرق ووسط القاهرة بالإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب قيادات العمل الدعوي والتنفيذي بالمحافظة.

هذه الجولة التفقدية تعكس التزام الدولة المصرية بالحفاظ على تراثها الثقافي والديني، وتعزيز مكانة مصر كمركز للإشعاع الإسلامي





