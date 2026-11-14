وزير التخطيط يعزز شراكات الاستثمار الأمريكية ويعلن عن صندوق جديد لدعم الشركات الناشئة في واشنطن

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يختتم مشاركته في قمة الأعمال بواشنطن بلقاءات مع كبار المستثمرين الأمريكيين لدراسة آليات جذب رؤوس الأموال، ويكشف عن تأسيس صندوق تمويلي متخصص لدعم رواد الأعمال ومعالجة الفجوات التمويلية في مصر.

اختتم الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته الفاعلة والهادفة في فعاليات قمة مجموعة الأعمال العالمية المعروفة بمسمى B20 Summit لعام 2026، والتي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن، من خلال عقد سلسلة مكثفة ومتنوعة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسئولي صناديق رأس المال المخاطر وممثلي المؤسسات الاستثمارية الأمريكية الرائدة.

وقد أقيمت هذه اللقاءات الاستراتيجية بمقر السفارة المصرية في واشنطن، وسط حضور رسمي متميز من قبل السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لبحث وتطوير آليات جذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي نحو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة. وقد تضمنت أجندة اجتماعات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات موسعة ومفصلة مع بوبي فرانكلين، الذي يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية NVCA، كما شارك في هذه الجلسات المهمة براد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة أبولو للبنية التحتية Apollo Infrastructure Group، مما يعكس عمق التفاعل مع كبريات الكيانات المالية العالمية.

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إطلاق صندوق تمويلي للشركات الناشئة

وخلال هذه المحادثات، استعرض الدكتور أحمد رستم بشكل دقيق الشامل الملامح الرئيسة للمبادرة التمويلية الشاملة التي تنوي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاقها قريباً، والتي تتضمن تأسيس صندوق تمويلي متخصص وموجه بشكل رئيس لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في مختلف مراحل نموهم. ووضح الدكتور رستم بأن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى توسيع قاعدة التمويل المتاح للشركات المصرية الواعدة، وتعزيز قدراتها التنافسية على التوسع التجاري محلياً ودولياً، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى منظومة الابتكار، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المباشرة والتوصيات الهامة الصادرة عن منصة منتدى مصر 2026.

كما أكد الوزير على الرؤية الاستراتيجية الراسخة للوزارة التي تتبنى مبدأ توظيف التمويل كأداة فعالة لتحفيز الاستثمار المباشر، وربط الاحتياجات التمويلية للشركات بمراحل نموها المختلفة بدقة، مشيراً إلى أن الصندوق المزمع تأسيسه سيلعب دوراً حيويًا ومحورياً في معالجة الفجوات التمويلية التي تواجهها الشركات الناشئة عند انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج العمل، إلى مرحلة التوسع التجاري والنفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.

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وفي سياق متصل، سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على الارتباط الوثيق بين هذا المسار التمويلي الجديد وبين برنامج قمم، المخصص لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع، مشدداً على أن التمويل وحده لا يكفي بل يجب أن يتكامل مع التأهيل الاستثماري، وتطوير القدرات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، لتيسير وصول هذه الشركات إلى شبكات المستثمرين الدوليين. ووجه الدكتور رستم دعوة رسمية ومفتوحة لمسئولي الصناديق والمؤسسات الأمريكية للمشاركة الفعالة في صناديق الاستثمار الموجهة للشركات الناشئة في مصر، مؤكداً أن السوق المصري يزخر فعلياً بالفرص الاستثمارية الواعدة والعقول المبتكرة القادرة على توفير قيمة مضافة حقيقية، مشدداً على أهمية بناء شراكات دولية مستدامة تحول الابتكار إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا

وفي سياق تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، شارك الدكتور أحمد رستم في حفل عشاء رسمي فاخر نظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، على شرف زيارة الوزير للولايات المتحدة، بحضور نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ورواد الأعمال من المصريين بالخارج، من بينهم رئيس المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفير ديفيد ويلش، رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط، وإريك دي. كيه.

ميلبي، الشريك المؤسس لمجموعة سكوكروفت، وعمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، حيث تم خلالها مناقشة سبل تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتسريع حركة التجارة، كما تناول الوزير ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وبعث بالعديد من الرسائل الإيجابية حول التطورات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين على استكشاف فرص التوسع في مصر.