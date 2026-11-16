وزيرة الإسكان تفقد مشروعات العبور الجديدة وسكن لكل المصريين

وزيرة الإسكان تفقد مشروعات سكن لكل المصريين والإسكان الأخضر بالعبور، وتستعرض خطط ترفيق الأراضي وخدمات المواطنين في المدينة الجديدة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في عدد من المشروعات السكنية الكبرى ومشروعات المرافق الحيوية والطرق داخل مدينة العبور الجديدة. وقد ركزت الوزيرة خلال جولتها المتابعة على ملفات العمل المختلفة والخدمات المخصصة للمواطنين في هذه المدينة الاستراتيجية.

تفاصيل مشروعات السكن والوحدات

استعرضت وزيرة الإسكان تقريرًا مفصلًا حول موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يتم العمل حاليًا بالمرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية. وتشمل الأعمال الجارية في هذه المرحلة تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي.

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كما تتضمن الأعمال في هذا المشروع إنشاء الطرق، وزراعة المساحات الخضراء، وتنسيق الموقع العام للمناطق المستهدفة. وفيما يخص مشروع الإسكان الأخضر بالحي السابع والثلاثين، فإنه يضم 143 عمارة بإجمالي 3432 وحدة سكنية. أما مشروع عمارات الإسكان الأخضر بالحي الثالث عشر، فيشمل 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية.

خطط ترفيق الأراضي والبنى التحتية

فيما يتعلق بمشروعات المرافق بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، أوضح التقرير أن خطة الترفيق تشمل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري وأعمال الفرمة بعدد 78 مجاورة. وقد جرى الانتهاء من الأعمال في 19 مجاورة، وجارٍ التنفيذ في 35 مجاورة.

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كما يجري طرح تنفيذ أعمال المرافق في 11 مجاورة، وإعداد التصميمات الخاصة بشبكات المرافق في 13 مجاورة. ويستهدف جهاز المدينة ترفيق نحو 33 ألف قطعة أرض بنهاية عام 2027، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

تضمن التقرير أيضًا موقف مشروعات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك متابعة رافع الصرف الصحي رقم 1، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا. كما شملت المتابعة مشروعات المرافق بمجاورات الحي السابع عشر، ومناطق الأراضي المضافة، ومنطقة الإسكان الاجتماعي.

خدمات المواطنين وتقنين الأراضي

في ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، تناول التقرير استمرار مراجعة الملفات التي تواجه بعض الإشكاليات، وفي مقدمتها ازدواجية التخصيص والزيادة في المساحات وتعدد البيوع. يتم ذلك وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

يتم أيضًا إعادة دراسة الحالات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية. وفي هذا الإطار، يجري العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، ورفع كفاءة المركز التكنولوجي، ورقمنة الملفات والأرشفة الإلكترونية.

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المتابعة الميدانية والجولات

تضمن التقرير عددًا من الجولات الميدانية والزيارات والاجتماعات بمدينة العبور الجديدة. فقد تابع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، وملفات تقنين الأراضي وإعادة دراسة الحالات التي تواجه إشكاليات. كما تابع الدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لذات القطاع، هذه الملفات بدقة.

أجرى المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات "سكن لكل المصريين" و"الإسكان الأخضر". كما أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عددًا من الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات.