وزير الخارجية المصري يتواصل مع مستشار الأمن القومي الألماني لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ناقش الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، مع مستشار الأمن القومي الألماني جونتر زاوتر، العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، والتطورات الإقليمية، مؤكدًا على أهمية الحوار الدبلوماسي لخفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية.

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اليوم الأربعاء ٦ مايو، اتصالًا هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الألماني جونتر زاوتر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، ثمن الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات، مشيرًا إلى الرغبة المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين. وأكد وزير الخارجية، أهمية مواصلة دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية المتلاحقة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئول الألماني على الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدًا الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة جميع الشواغل. من جهته، ثمن المسئول الألماني الدور المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها إلى آفاق أرحب، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

وزير الخارجية: مصر تدعم المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران لخفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية في سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية أن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة الإقليمية، حيث تسعى إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المتصارعة في المنطقة. وقد أشاد المسئول الألماني بالجهود المصرية في هذا الصدد، مؤكدًا أن ألمانيا تدعم أي مبادرة تساهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن جانبها، أكدت مصر على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك التطرف والإرهاب، مع التأكيد على أهمية الحلول السياسية الشاملة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا لألمانيا في هذا المجال، خاصة في ضوء المبادرات المشتركة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين في هذا المجال.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أكد وزير الخارجية المصري أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة. وقد أعرب المسئول الألماني عن اهتمام بلاده بزيادة حجم الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية التي تبحث عن فرص جديدة في السوق المصرية. كما تم التحدث عن سبل تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين وزارتي التجارة في البلدين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية القائمة.

وفي ختام الاتصال، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا في جميع المجالات، مؤكدين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة





مصر ألمانيا علاقات ثنائية تصعيد إقليمي دبلوماسية

