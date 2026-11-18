الوزير بدر عبد العاطي يجتمع مع النائب ماريو دياز بالارت في واشنطن لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأثيوبيا.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء، النائب ماريو دياز بالارت ، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة واشنطن، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. جاء هذا الاجتماع الرسمي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لرفع مستوى التنسيق الثنائي بين الحكومتين في مختلف المجالات الاستراتيجية والسياسية.

موقف مصر من العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، على حرص مصر البالغ لاستمرار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي. وشدد الدكتور عبد العاطي على أهمية دفع آليات التعاون المشتركة في مختلف المجالات، مُعرباً عن تقدير مصر العميق لمواقف النائب الأمريكي الداعمة للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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وتطلع الوزير المصري إلى مواصلة جهود النائب دياز بالارت لتعزيز أبعاد التعاون البناء، وذلك في ضوء اتفاق إطار الأهداف الاستراتيجية الذي يجمع بين مصر والولايات المتحدة. جاء هذا التأكيد كخطوة تمهيدية لتعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية التي تربط البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين في المنطقة والعالم.

تبادل الآراء حول الاستقرار الإقليمي والأوضاع الإقليمية

تناول اللقاء، الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي مع النائب الأمريكي ماريو دياز بالارت، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة بشكل مفصل، حيث استعرض الوزير المصري الجهود المستمرة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأكدت مصر على التزامها باستعادة التهدئة ودفع مسارات التفاوض السياسي في مختلف البؤر الساخنة، بما يعزز من الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويمنع تصاعد الأزمات.

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كما تناول الجانبان موقف مصر إزاء الأوضاع المتقلبة في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول في هذه المنطقة الحيوية. وشدد اللقاء على ضرورة منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، بما يصون مقدراتها ومصالحها، ويعزز من أمن واستقرار المنطقة ككل، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

دور مصر المحوري ودعم الشراكة الاستراتيجية

من جانبه، أشاد النائب الأمريكي ماريو دياز بالارت، خلال الاجتماع، بالدور المصري المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أهمية مصر كشريك استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد النائب الأمريكي حرصه على مواصلة دعم علاقات الشراكة المتينة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح الاستراتيجية لكلا الجانبين.

يأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين القاهرة وواشنطن لمواجهة التحديات الإقليمية، مما يعكس رغبة الطرفين في ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الآليات التعاونية. وقد أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، في ختام اللقاء، بالمواقف الداعمة التي يتبناها النائب الأمريكي، والتي تسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

آفاق التعاون المستقبلي والحوار السياسي

يتوقع أن يسهم هذا الاجتماع في opening آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة. وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في الحوار السياسي والمستوى الرفيع للتشاور، لضمان توحيد المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية مصر الخارجية الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية وحماية المصالح الوطنية.

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وتستمر وزارة الخارجية المصرية في بذل جهود دبلوماسية مكثفة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة الدولية. ويعد اللقاء مع النائب دياز بالارت تأكيداً آخر على دور مصر الفعّال في الساحة الدولية وقدرتها على بناء جسور من التعاون والسلام مع مختلف الدول والشركاء الاستراتيجيين.