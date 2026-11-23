وزير التربية والتعليم يكرم الفائزين بجوائز الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري مع محافظ القاهرة والوزراء المعنيين

شهدت قاعة مسرح الجمهورية مساء يوم الأحد تكريمًا رسميًّا للحائزين على المراكز الأولى في الدورة التأسيسية من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، حيث ترأس احتفالية التوزيع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة ، القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة. وقد جمع هؤلاء القادة الوطنيون بين الإدارات التعليمية والثقافية لتكريم المواهب الشابة التي برزت في هذا الحدث الفني التربوي الضخم، وذلك عقب انتهاء فعاليات المسابقة التي استقطبت مشاركة واسعة من مختلف المحافظات المصرية.

تفاصيل الجوائز الفنية والأدائية للمشاركين

حققت مسرحية "جزيرة العهد" التي قدمتها إدارة الرياض التعليمية بكفر الشيخ اللقب الأول في سباق أفضل عرض مسرحي، متقدمة على عرض "صخب الذهب" من مدرسة الصفا الخاصة بإدارة بولاق التعليمية في الجيزة، والمسرحية الفائزة بالمركز الثالث "ع البيانولا" من إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية. وفي فئة التأليف المسرحي، فازت الكاتبة نهى أبو بكر بالمركز الأول عن نص "صخب الذهب"، بينما حلّ محمد علي إبراهيم في المركز الثاني عن "ع البيانولا"، واحتل محمد الهواري المركز الثالث عن نص "جزيرة العهد"، مما يعكس التنوع الثقافي والجغرافي للإبداع الفني بين الطلاب.

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وفي جوائز الإخراج المسرحي، تسلّم أحمد جاويش الجائزة الأولى عن عمله المسرحي "ع البيانولا" من منتخب مدارس غرب كفر الشيخ التعليمية، فيما نال محمد الهواري المركز الثاني عن "جزيرة العهد" من منتخب إدارة الرياض التعليمية، وحصد محمد عبد الوارث المركز الثالث عن عرض "صخب الذهب" من مدرسة الصفا الخاصة في الجيزة. وقد أثنى الحاضرون على دقة الاختيارات الفنية التي تعكس جهدًا تعليميًا مضنيًا لتحويل النصوص إلى عروض مسرحية متكاملة تحقق المعايير الاحترافية.

أبرز أسماء التمثيل والسينوغرافيا المحترفة

توج الممثل ياسين رمضان علي بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في عرض "آخر المطاف" من منتخب إدارة المطرية في القاهرة، بينما نال أنس محمد حسن المركز الثاني عن "ع البيانولا" من مدارس غرب كفر الشيخ التعليمية، وحصل محمد رضا فتحي على المركز الثالث أيضًا عن نفس العرض من نفس الإدارة التعليمية. وفي سباق السيدات، فازت ريتاج محمد محمود بجائزة أفضل ممثلة عن عرض "مدينة العرائس" من مدرسة القديس أغسطينوس الفرير بإدارة غرب المحلة الكبرى في الغربية، وتلتها سما صبري اللقاني في المركز الثاني، ورضوى أشرف فؤاد في المركز الثالث عن "جزيرة العهد" من إدارة الرياض التعليمية.

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على صعيد التصميم الفني، فاز شادي قطامش بجائزة أفضل صورة بصرية "ديكور" عن عرض "ذات الرداء الأحمر" من مدارس الدلتا الدولية لغات بإدارة طلخا التعليمية في الدقهلية، بينما حصلت رزق الله نبيل ورضوان البوري على المركز الثاني عن أفضل صورة بصرية "ملابس" من عرض "مدينة العرائس"، واحتل عز حلمي المركز الثالث عن أفضل إضاءة لنفس عرض "ذات الرداء الأحمر". كما منحت جائزة الموسيقى لـ شريف ياسر عن عرض "المتاهة" من منتخب إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، ما أكمل لوحة الجوائز الفنية الشاملة التي تغطي كافة جوانب الإنتاج المسرحي المدرسي.

شهادات التميز ودور المؤسسات التعليمية في النجاح

منحت لجنة التحكيم شهادات تميز لتشجيع المواهب الواعدة، حيث نالت ديمة منير الشهادة عن دورها في عرض "مملكة النحو العربي" من مدرسة زهور الياسمين لغات بإدارة البساتين التعليمية في القاهرة، كما حصل عرض المدرسة نفسه على شهادة للتميز في الأداء المتقن للغة العربية. كما كرمت اللجنة ساندي رامي عن دورها في "ذات الرداء الأحمر" من مدارس الدلتا الدولية، ومنة الله عبد الستار عن "كحل الجبل" من مدارس إدارة سوهاج التعليمية، وحمادة صبري عبد الفتاح البهلوان عن "بص في ورقتك" من مدارس رشيد التعليمية في البحيرة.

واستكمل قائمة المكرمين شهادات التميز كل من حبيبة محمد جمال عن "غصن الزيتون" من إدارة الحوامدية في الجيزة، وريلاس إبراهيم عن "الدودونس" من مدارس طور سيناء، ومريم محمد عن "عروس النيل" من إدارة غرب التعليمية في القاهرة، ومريم حمدي السكري عن "جزيرة العهد" من إدارة الرياض التعليمية. كما كُرم مالك الزغبي عن "أصدقاء الشمس" في بورسعيد، ونور محمد وعبد الله محمد عن "صخب الذهب" في الجيزة، وإيهاب رجائي رمضان عن "آخر المطاف" في القاهرة، وسيد محمد عن "سوبر بيبي" في الدقي، وعلي عبد العزيز سعد عن "قلب كبير" في الإسكندرية.