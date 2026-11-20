التقى وزير الطيران المدني سامح الحفني مسؤولي إياتا ويوروكنترول في مونتريال لبحث الحياد الكربوني بحلول 2050 وتعزيز التعاون التشغيلي في الطيران المصري.

التقى الدكتور سامح الحفني ، وزير الطيران المدني ، مسؤولي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا - IATA) والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ( يوروكنترول - EUROCONTROL) في مدينة مونتريال الكندية، وذلك لبحث القضايا ذات الأولوية لصناعة النقل الجوي وتعزيز التعاون الدولي في التشغيل والاستدامة البيئية.

جاء اللقاء على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7). ويعكس الحراك توجه مصر إلى ترسيخ حضورها في المحافل الدولية المعنية بتنظيم الطيران.

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لقاءات الوزير مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي

التقى سامح الحفني مع توماس رينايرت (Thomas Reynaert)، نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومع رينايرت كومبر (Reynaert Comber)، ممثل الاتحاد لدى مجلس منظمة الإيكاو، ومع روبي سيد (Ruby Sayyed)، مديرة الاستراتيجية العالمية بالاتحاد.

تناولت المباحثات مستجدات الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطيران بحلول عام 2050. كما ناقش الجانبان التحديات المرتبطة بتوافر وقود الطيران المستدام (SAF) وتكلفته.

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بحث الطرفان أيضا متطلبات تطبيق برنامج خفض الانبعاثات وتعويضها في قطاع الطيران الدولي (CORSIA) وانعكاساته على الدول وشركات الطيران. وتطرقا إلى سبل تعزيز التنسيق بين إياتا والإيكاو بشأن السياسات والتشريعات البيئية الدولية.

وأكد الجانبان ضرورة مراعاة تفاوت الإمكانات والقدرات بين الدول، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات نمو صناعة النقل الجوي وتنافسيتها، بما يدعم التحول المستدام للقطاع.

شراكة مصر مع يوروكنترول في إدارة الحركة الجوية

التقى وزير الطيران المدني راؤول ميدينا كاباييرو (Raúl Medina Caballero)، المدير العام ليوروكنترول، لبحث تطوير الشراكة القائمة بين مصر والمنظمة منذ أكثر من 20 عاما.

تناول اللقاء تطوير التنسيق التشغيلي وتبادل الخبرات في إدارة الحركة الجوية. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز قدرة الشبكات الجوية على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية تدفقات الحركة الجوية ويرفع كفاءة التشغيل.

استعرض الجانبان الأهمية الاستراتيجية للمجال الجوي المصري ودوره المحوري في حركة الطيران الدولية، باعتباره حلقة ربط رئيسية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

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واتفق الطرفان على أهمية مواصلة التعاون وتبادل أفضل الممارسات التشغيلية، بما يعزز مرونة شبكات الطيران ويدعم انسيابية الحركة الجوية الدولية.

انعكاسات التعاون على شركات الطيران والمسافرين

يهدف التعاون مع إياتا والإيكاو ويوروكنترول إلى ضمان استمرارية الحركة الجوية ورفع كفاءة التشغيل، وفق ما أوردته الجهات المشاركة في اللقاءات.

وتشمل الملفات المطروحة أثر سياسات خفض الانبعاثات على الدول وشركات الطيران، إلى جانب تكلفة وقود الطيران المستدام، وهي عوامل تمس أسعار الخدمات والقدرة التنافسية للناقلات.

لم يحدد المصدر مواعيد أو إجراءات تنفيذية محددة للخطوات المقبلة، واكتفى بالإشارة إلى مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والجهات الثلاث.