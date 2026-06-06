وزير التعليم الفني يلتقي بالوفد الألماني لتوسيع شراكة تطوير المهارات التقنية في مصر

في اليوم الثاني لمنتدى التعليم التقني للبحر المتوسط، ناقش وزير التربية والتعليم الفني مع ممثلي ألمانيا سبل تعزيز التعاون في التعليم المهني، مع التركيز على جودة التدريب، الذكاء الاصطناعي، والشراكة مع القطاع الخاص.

في إطار فعاليات اليوم الثاني لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، عقد وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، محمد عبد اللطيف، لقاءً مثمراً مع رئيس قسم التدريب بين الشركات والتعليم التقني المستمر في غرفة الحرف اليدوية بشتوتجارت ب ألمانيا ، كريستيان بينينغ، ومع وفد من المسؤولين الألمان من مؤسسات رائدة في قطاع التدريب المهني .

شارك في الاجتماع أندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل، ونادر نبيل، مدير تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثانية (TCTI II)، وسيبهر شاهين‑هيلد، مستشار أول في المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني (BIBB)، والدكتورة منى أيوب، مديرة مركز الجدارات والمهارات والتدريب في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK). حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

أكد الوزير محمد عبد اللطيف خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة لتطوير نظم التعليم والتدريب المهني في مصر، لاسيما في مجال ضمان الجودة والتميز. وأوضح أن مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثانية (TCTI II) يُنفّذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحديث المدارس الفنية، وتطبيق آليات تقييم حديثة، وإطلاق مسارات تعلم رقمية، وتحسين إدارة الموارد المالية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوزير الإنجازات الوطنية في مجال تطوير المناهج لتواكب وظائف المستقبل، مع تركيز خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع الشهادات الدولية المعتمدة التي يحصل عليها الطلاب. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وألمانيا في مجالات التدريب المهني، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات مع مؤسسات ألمانية رائدة في ضمان الجودة والاعتماد. كما أشار الوزير إلى نجاح التعاون مع إيطاليا، حيث تم توقيع بروتوكولات لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في نماذج مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل مواقع الإنتاج. وأبدى كريستيان بينينغ إعجابه بالجهود المصرية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية والصناعية سيؤدي إلى تكوين كوادر فنية مؤهلة تلبي تحديات السوق المحلي والعالمي المتسارعة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد الألماني عن تقديره للتقدم المحرز في مشاريع التطوير والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً رغبته في توسيع نطاق التعاون لتشمل مزيداً من البرامج التدريبية والاعتمادية التي ترتقي بمستوى الجودة في التعليم الفني المصري





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