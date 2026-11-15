وزير البترول ينقل تحيات السيسي لماكرون في قمة الفرانكوفونية بنوم بنه

كرام بدوي يلتقي ماكرون والمنصوري في بنوم بنه لتعزيز التعاون في البترول والغاز ضمن قمة الفرانكوفونية.

أعلن المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وذلك خلال لقائهما الرسمي على هامش فعاليات افتتاح القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية. وقد حضر الوزير هذا الحدث الدولي الهام، الذي استضافته العاصمة الكمبودية بنوم بنه ، بحضور عدد كبير من قادة العالم وممثلي الحكومات.

تفاصيل افتتاح القمة العشرين في بنوم بنه

شارك وزير البترول والثروة المعدنية، كعضو بارز في الوفد المصري، بصفته نائبا عن فخامة الرئيس السيسي، في افتتاح القمة العشرين للمنظمة الدولية للفرانكوفونية. وتولى الملك نورودوم سيهاموني ملك كمبوديا افتتاح أعمال القمة رسميا، وسط حضور مكثف شمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهون مانيت، رئيس وزراء كمبوديا، ولويز موشيكيوابو، التي تترأس المنظمة الدولية للفرانكوفونية. وقد تم استقبال الوزير لدى وصوله للمشاركة في مراسم الافتتاح الرسمية من قبل براك سوكون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.

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تسلم كمبوديا رئاسة الفرانكوفونية من فرنسا

تتويجًا للأحداث الدبلوماسية، شهدت القمة تسلم كمبوديا الرئاسة الدورية للمنظمة الدولية للفرانكوفونية من فرنسا، وذلك لمدة عامين كاملين، وحتى انعقاد القمة المقبلة المقررة عام 2028. وقد انعقدت القمة هذه السنة تحت شعار "الاستثمار في السلام من أجل الرخاء المشترك والاستقرار المستدام"، وهو شعار يعكس بوضوح أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء السبعة والستين، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

لقاءات بدوي مع قادة فرنسا والمغرب والهند

على هامش افتتاح القمة، أجرى المهندس كريم بدوي سلسلة من اللقاءات والأحاديث الودية مع عدد من قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين المشاركين، بحضور السفيرة هالة يوسف، سفير مصر في تايلاند ومملكة كمبوديا. تناولت هذه اللقاءات العلاقات المتميزة وسبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات البترول والغاز، حيث أكد الوزير عمق العلاقات المصرية الفرنسية وما تشهده من شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لتعزيز مجالات التعاون المشترك والاستفادة من أطر العمل المتاحة بالمنظمة.

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مباحثات مع رئيسة الوزراء المغربية والهندية

كما تبادل الوزير الحديث مع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، حول العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع مصر والمغرب، وأهمية البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون، وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات الطاقة والبترول والغاز. وفي لقائه كزافييه بيتل، نائب رئيس وزراء لوكسمبورج ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والعمل الإنساني، تناول الجانبان العلاقات المتميزة بين البلدين، وفرص توسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف مجالات التعاون في الطاقة والبترول والغاز.

تطوير التعاون مع اليونسكو والمنظمة الدولية

التقى المهندس كريم بدوي، على هامش القمة، لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، حيث تبادلا الحديث حول التعاون بين مصر والمنظمة، ودور مصر الفاعل في دعم مبادرات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتطلعات الدول الأعضاء. كما التقى الوزير الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك على هامش أعمال القمة، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.