وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى زيارة المناطق الاستثمارية في مصر

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن مصر تمر بمرحلة مهمة من الإصلاح الاقتصادي ترتكز على اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وذكرت وزارة الصناعة أن مركز سلسلة قيمة الطماطم نموذج لربط التعليم بالإنتاج.

قال وزير ال استثمار وال تجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن مصر تمر بمرحلة مهمة من الإصلاح ال اقتصاد ي ترتكز على اتساق السياسات المالية والنقدية وال استثمار ية والتجارية، إلى جانب تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز تنافسية ال اقتصاد ال مصر ي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط ال اقتصاد ي.

وأضاف أن هذا الاتساق في السياسات، إلى جانب الزخم المتزايد من الشركات الدولية الراغبة في التوسع بالسوق المصري، يوفر فرصة استثمارية واعدة تعزز قدرة مصر على جذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل. وذكرت وزارة الصناعة أن مركز سلسلة قيمة الطماطم نموذج لربط التعليم بالإنتاج، حيث يعتمد على طريقة التوليد التي يتميز بها، ويعمل على تعزيز القدرات التقنية والصناعية للشباب، وتحفيزهم على المشاركة في مشاريع إنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وذكرت الوزارة أن هذا المشروع هو نموذج لربط التعليم بالصناعة، ويعزز من قدرات الشباب في مجال الإنتاج والتصدير، وتحفيزهم على المشاركة في مشاريع إنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير. وذكرت أن هذه المبادرة هي جزء من خطة الحكومة لتعزيز القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز الشباب على المشاركة في مشاريع إنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير. وأكدت الوزارة على أهمية هذا المشروع في تعزيز القدرات الصناعية والتقنية للشباب، وتحفيزهم على المشاركة في مشاريع إنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وفي هذا السياق، دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى زيارة عدد من المناطق الاستثمارية في مصر للاطلاع على فرص التوسع المتاحة وبحث مجالات التعاون في تطوير مناطق استثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية والتشغيل بالمحافظات. وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة هي جزء من خطة الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتشغيل بالمحافظات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، على أهمية تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وإعادة الإعمار والتنمية في مجال التنمية الاقتصادية والتشغيل بالمحافظات، وتعزيز التعاون في مجال تطوير المناطق الاستثمارية الجديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتشغيل بالمحافظات. وذكرت الوزارة أن هذه المبادرة هي جزء من خطة الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتشغيل بالمحافظات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، على أهمية تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وإعادة الإعمار والتنمية في مجال التنمية الاقتصادية والتشغيل بالمحافظات، وتعزيز التعاون في مجال تطوير المناطق الاستثمارية الجديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتشغيل بالمحافظات





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر استثمار تجارة اقتصاد صناعة

United States Latest News, United States Headlines