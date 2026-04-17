وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لنهائي الكونفدرالية ويؤكد دعم الدولة للأندية

جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، يتصل بالكابتن حسين لبيب، رئيس الزمالك، لتهنئته بالتأهل التاريخي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا على الدعم الحكومي المستمر للأندية المصرية في المنافسات القارية والدولية.

أجرى جوهر نبيل ، وزير الشباب وال رياضة ، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن حسين لبيب ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، في بادرة دعم وتهنئة للنادي الأبيض وجماهيره العريقة، وذلك بمناسبة تأهل القلعة البيضاء إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية . هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على متابعة الوزارة واهتمامها الكبير بالإنجازات الرياضية للأندية المصرية على الصعيدين القاري والدولي، وحرصها على توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل.

جاء هذا الاتصال بعد الأداء المتميز الذي قدمه فريق الزمالك طوال مسيرته في البطولة، والذي توج بتصدر مجموعته ثم تخطي عقبة المنافسين والوصول إلى النهائي، بعد الفوز المستحق على فريق شباب بلوزداد الجزائري في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في لقاءات شهدت ندية وإثارة كبيرين. في حديثه مع رئيس نادي الزمالك، شدد الوزير نبيل على أن الدولة المصرية تضع نصب عينيها دعم الأندية المصرية في مشاركاتها القارية والدولية، لما لذلك من أهمية في رفع راية الرياضة المصرية وتحقيق طموحات الجماهير التي تتطلع دائمًا لرؤية أنديتها تتوج بالبطولات. وأوضح أن هذا الدعم ليس مجرد مساندة رياضية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية من خلال الإنجازات الرياضية، والتي تعكس قوة وإصرار الشباب المصري. كما طالب وزير الرياضة، خلال مكالمته، بأن ينقل الكابتن حسين لبيب تهنئته الخالصة إلى جميع اللاعبين، الذين بذلوا جهدًا خرافيًا، وإلى الجهازين الفني والإداري، الذين كان لهم دور كبير في هذا الإنجاز، وحثهم جميعًا على بذل قصارى جهدهم في المباريات النهائية، ليس فقط لتحقيق لقب الكونفدرالية وإضافته إلى سجل البطولات المشرف للزمالك، بل أيضًا لإسعاد الجماهير المصرية التي تعشق كرة القدم وتنتظر دائمًا هذه اللحظات الفارقة. وأكد جوهر نبيل أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا بالغًا وغير مسبوق بالمنظومة الرياضية المصرية بكافة مكوناتها، بدءًا من الأندية الشعبية وصولًا إلى المنتخبات الوطنية في شتى الألعاب والمشاركات. هذا الاهتمام يتجلى في الدعم المستمر والمباشر، إيمانًا بأن الرياضة ليست مجرد ترفيه، بل هي أداة فعالة لتمثيل الدولة المصرية في الخارج، وتحقيق إنجازات تساهم في بناء ثقافة وطنية قوية وفخر بالانتماء. وأشار إلى أن هذا الدعم المتواصل يشكل دافعًا قويًا وحاسمًا للرياضيين المصريين لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، والمضي قدمًا في رفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الرياضية الدولية، وإلهام الأجيال القادمة للسير على نفس الطريق. يُذكر أن الزمالك قد حسم تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على شباب بلوزداد، ليضرب موعدًا مع فريق نهضة بركان المغربي في مباراتي الذهاب والإياب، اللتين ستقامان في موعدهما المحدد، لتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية نحو هذه المواجهة الهامة التي يسعى فيها الأبيض إلى إضافة لقب قاري جديد لخزائنه. هذا التأهل يمثل دفعة معنوية كبيرة للنادي الأبيض وجماهيره، ويؤكد على أهمية الاستثمار في الرياضة والاهتمام بالشباب، فالنجاحات الرياضية تسهم في تعزيز الروح الوطنية والوحدة المجتمعية، وتمنح الشباب قدوة حسنة وملهمة. إن دعم القيادة السياسية والوزارة للرياضة يعد ركيزة أساسية في بناء منظومة رياضية قوية، قادرة على المنافسة على أعلى المستويات وتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ مصر العريق. التفاصيل الدقيقة لموعد مباراتي الذهاب والإياب النهائي ستعلن قريبًا، ولكن الأكيد أن الترجيحات تميل لصالح الزمالك في ظل الأداء المميز الذي قدمه، ولكن يبقى النهائي هو الملعب الحقيقي الذي يكشف عن قدرات الفرق وتصميمها على تحقيق الانتصار. تأكيد الوزير على دعم الأندية المصرية في المنافسات القارية يعكس رؤية شاملة بأن الرياضة هي سفير فوق العادة، وقادرة على كسر الحواجز وتعزيز العلاقات الدولية، فكل انتصار مصري في الخارج هو انتصار للشعب المصري بأكمله





