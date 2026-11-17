واشنطن: بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تعزيز الحماية الاجتماعية وخدمات ذوي الإعاقة مع أعضاء البرلمان في اجتماع رسمي بالعاصمة الجديدة.

التقت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة الواقع في العاصمة الجديدة ، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية.

مناقشة ملفات الحماية الاجتماعية

شهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات عمل الوزارة المختلفة، حيث استمعت الدكتورة مايا مرسي إلى استفسارات النواب ومقترحاتهم، وبحثت الطلبات المقدمة منهم لخدمة المواطنين في دوائرهم الانتخابية.

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ركزت المناقشات بشكل خاص على ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وتكافل وكرامة، والتمكين الاقتصادي، وخدمات ذوي الإعاقة، ودعم الجمعيات الأهلية، في ظل سعي الوزارة لتقديم حلول عملية لهذه التحديات.

استراتيجيات الدعم والكفاءة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة فحص والبت في الطلبات المقدمة وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة.

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تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم والخدمات الاجتماعية لمستحقيها بكفاءة وفعالية، بما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ويضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجاً من هذه الخدمات الحيوية.

إشادات برلمانية بالتنسيق الحكومي

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعاون المثمر والاستجابة السريعة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لملفات دوائرهم، مؤكدين أهمية استمرار هذا التنسيق المشترك لدعم جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تستثمر فيه الحكومة المصرية بشكل كبير في توسعة شبكات الأمان الاجتماعي لضمان تغطية شاملة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.