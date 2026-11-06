وزير التخطيط يزور الأقصر لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية

التقى محافظ الأقصر بوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية في البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية بمحافظات الصعيد.

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة ، محافظ الأقصر، الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الزيارة الميدانية التي شملت المحافظة في وقت لاحق من يوم الجمعة، بهدف مباشرتة متابعة التنفيذ الفعلي لمجموعة واسعة من المشروعات التنموية والخدمية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى مراقبة معدلات الإنجاز بدقة والوقوف على طبيعة التحديات التي قد تعترض سير عمل هذه المخططات على أرض الواقع، مما يضمن توافق الخطط مع الواقع التنفيذي.

فحص البنية التحتية والخدمات الأساسية

تشمل جولة الوزير الحالي تفقد مجموعة محددة من المشروعات التي تخضع للتنفيذ في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، ومياه الشرب، وصرف الصحي، والتعليم، بالإضافة إلى القطاع الصحي، وذلك لمراجعة مستمرة لسير العمل اليومي ومدى التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة سلفاً. ويسعى القائمون على هذه المتابعة إلى التأكد من أن الاستثمارات العامة المخصصة لهذه القطاعات تنعكس بشكل ملموس ومباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق داخل المحافظة.

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إبراز المقومات الاقتصادية والسياحية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع أن محافظة الأقصر تُصنف من المحافظات الواعدة في صعيد مصر، نظراً لما تتميز به من مقومات اقتصادية قوية وأنشطة متنوعة تدعم النمو المحلي. وقد أشار الوزير بشكل خاص إلى دور قطاعي السياحة والزراعة كمحركين رئيسيين للاقتصاد المحلي، مما يعزز من مكانة المحافظة كمركز جذب للاستثمارات ويبرز الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التنمية المستدامة.

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رصد المعوقات وحلها بالتنسيق

تأتي هذه الزيارة الميدانية كجزء من استراتيجية أوسع لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتزاماً بالتكليفات الحكومية العليا المتعلقة بالوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ويهدف الفريق الحكومي إلى رصد أي معوقات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ المختلفة والعمل الجاد على حلها بشكل فوري من خلال التنسيق المباشر بين جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية العمل وعدم تأخير المواعيد النهائية.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

من جانبه، أوضح المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة المشتركة هو متابعة المشروعات ميدانياً، وبحث التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ بدقة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمحافظة. ويؤكد المحافظ أن هذه الخطوات تهدف بشكل جوهري إلى دعم جهود التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال معالجة النقاط التي تؤثر سلباً على مستوى الخدمات الأساسية.