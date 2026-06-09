وصفة بطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل: سهلة وسريعة التحضير

تعرف على وصفة بطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة绿灯

إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة ل تحضير البطاطس ، فقد أصبحت البطاطس المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل من أكثر الوصفات انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

والسر في نجاحها أنها تجمع بين القوام المقرمش والطعم اللذيذ بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، للشيف رباب العمدة. الوصفة تعتمد على غلي البطاطس جزئياً ثم فلطحتها وتتبيلها بخليط من الزيت أو الزبدة والثوم والبابريكا والفلفل الأسود والملح، ثم خبزها في الفرن على حرارة 220 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو في القلاية الهوائية على 200 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً وقواماً مقرمشاً.

يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم وتقديمها ساخنة بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم أو مع الصوص المفضل. للحصول على قرمشة إضافية، يُنصح برش القليل من الجبن البارميزان المبشور قبل إدخالها الفرن أو إضافة رشة من الشطة للنكهات الحارة





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