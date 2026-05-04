وصول جثمان هاني شاكر إلى القاهرة وتحديد موعد الجنازة

وصل جثمان أمير الغناء العربي هاني شاكر إلى القاهرة مساء اليوم، وتم تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة ودفن الجثمان. وقد نعى نجل الفقيد والده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار الخبر حزناً واسعاً في الأوساط الفنية والشعبية.

وصل جثمان الفنان الكبير هاني شاكر ، أمير الغناء العربي ، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:20 مساءً، قادماً من باريس على متن طائرة خاصة.

الرحلة رقم MS800 أقلعت من مطار شارل ديجول في باريس في الساعة الرابعة بتوقيت باريس، لتصل إلى مطار القاهرة في الموعد المحدد. وقد تم نقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، استعداداً لإتمام مراسم الجنازة في اليوم التالي، الأربعاء الموافق 6 مايو. من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر.

هذا الخبر المؤسف أثار حزناً واسعاً في الأوساط الفنية والشعبية في جميع أنحاء الوطن العربي. وقد نعى نجل الفنان الراحل، وائل هاني شاكر، والده عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث كتب بقلب مكلوم: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي وصديقي وضهري وسندي وحبيبي وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. لم أفقد أباً فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد عبر العديد من الفنانين والمشاهير عن تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، مؤكدين على مكانة هاني شاكر الفنية والإنسانية الرفيعة. الفنانة نادية مصطفى نفت حضورها جنازة هاني شاكر، وأشارت إلى وجود إجراءات خاصة للصحفيين الراغبين في تغطية الجنازة، تتضمن استخدام رمز QR code للحصول على تصاريح الدخول. يذكر أن الفنان هاني شاكر قد تحدث في لقاءات سابقة عن الموت، معبراً عن رأيه بأنه الرحيل المفاجئ هو الأجمل، مؤكداً على أهمية الاستعداد للموت في كل وقت.

