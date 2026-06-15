وصول منتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم رغم التوترات

وصول منتخب إيران لكرة القدم إلى لوس أنجلوس للمشاركة في كأس العالم، مع إجراءات أمنية مشددة وترقب لمواجهة نيوزيلندا الافتتاحية

وصل منتخب إيران لكرة القدم إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في النسخة الحالية من كأس العالم اليوم الأحد، حيث هبطت الطائرة في مطار لوس أنجلوس الدولي.

جاء ذلك في ظل التوترات الكبيرة التي رافقت مشاركته في البطولة. وكان الفريق قد غادر معسكره في تيخوانا بالمكسيك بعد رحلة قصيرة، وسط دعم كبير من الجماهير، استعدادًا لمباراته الافتتاحية ضد نيوزيلندا في ملعب لوس أنجلوس مساء اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، والذي coincides with فجر الثلاثاء بتوقيت مصر. وتوجه الفريق مباشرة إلى فندقه حيث كان هناك إجراءات أمنية مشددة، حيث أقفلت الشرطة الأرصفة ومددت أسلاكا شائكة على طول واجهة الفندق.

وفي وقت لاحق، شارك المدرب أمير قلعه نويي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحفي عقد فجر اليوم الإثنين في ستاد لوس أنجلوس. يذكر أن إيران كانت may have shifted her training camp from an athletic complex in Arizona to Mexico late last month after the United States and Israel carried out joint strikes on Iran since late February, adding to the complexities of their participation in the tournament





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كأس العالم منتخب إيران توترات أمن نيوزيلندا

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