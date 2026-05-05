وصول قافلة المساعدات الإنسانية رقم 189 إلى غزة ضمن مبادرة “زاد العزة”

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية رقم 189 ضمن مبادرة “زاد العزة” إلى قطاع غزة، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، في إطار الدعم المصري المستمر للأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار عرقلة سلطات الاحتلال لدخول المساعدات وخروج المرضى.

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من العريش، عبد المنعم إبراهيم، بوصول الدفعة رقم 189 من قافلة المساعدات الإنسانية ضمن مبادرة “زاد العزة” إلى قطاع غزة . هذه القافلة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، والدقيق عالي الجودة، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الضرورية التي تشتد الحاجة إليها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

يأتي هذا الدعم في إطار التزام مصر الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، وتأكيدًا على دورها المحوري في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة. وتعد مبادرة “زاد العزة” من أهم المبادرات المصرية التي تهدف إلى توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع نتيجة للظروف الراهنة. القافلة الحالية تمثل دفعة هامة تساهم في تعزيز المخزون الغذائي والدوائي، وتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية في غزة.

وتستمر مصر في جهودها الدبلوماسية واللوجستية لتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، والتغلب على العقبات التي تعترض طريقها. وتشير التقارير الواردة من مراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، مما يعيق عملية إيصال المساعدات إلى المحتاجين في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، تعطل سلطات الاحتلال خروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في المستشفيات المصرية، مما يزيد من معاناتهم ويحرمهم من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. كما تمنع عودة بعض المتعافين إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن أوضاعهم الصحية والنفسية. هذه الإجراءات التعسفية تعيق الجهود المصرية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وتزيد من تفاقم الوضع المعيشي للسكان.

وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات وخروج المرضى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في القطاع. وتتم عملية تجهيز القوافل الإنسانية داخل مراكز لوجستية متخصصة في مصر، حيث يتم فرز وتعبئة المواد الغذائية والطبية وتجهيزها للشحن. تنطلق القوافل يوميًا من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتواجه القوافل تحديات كبيرة خلال رحلتها، بسبب الإجراءات الأمنية المعقدة والقيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال. ومع ذلك، تواصل مصر جهودها الدؤوبة لتذليل هذه العقبات، وضمان وصول المساعدات إلى وجهتها في الوقت المناسب. وتؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة، وتدعو جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى المساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وتعتبر مصر أن توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لسكان غزة هو واجب إنساني وأخلاقي، وأنها ستواصل جهودها في هذا المجال حتى تحقيق الاستقرار الإنساني في القطاع. إن استمرار هذه المساعدات يعكس التزام مصر القوي بالقضية الفلسطينية، ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة





