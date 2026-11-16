وصول منتخب مصر للكاراتيه إلى الصين لخوض منافسات كأس العالم 2026، برئاسة سيد نصر وعضوية محمد الدهراوي، بهدف تحقيق ميداليات أمام نخبة العالم.

وصلت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه بنجاح إلى الصين ، وذلك استعداداً للمشاركة الرسمية في منافسات بطولة كأس العالم 2026. يترأس البعثة خلال هذه الرحلة الدولية السيد سعيد نصر ، نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه، لضمان سير الأمور بسلاسة.

يتزامن هذا الوصول مع آمال كبيرة داخل الأوساط الرياضية المصرية بمواصلة سلسلة الإنجازات التي تحققت سابقاً، والسعي لاعلاء منصات التتويج. يهدف اللاعبون إلى تقديم مستويات أداء قوية ومتميزة أمام نخبة أبطال العالم، لإثبات الجدارة الفنية والبدنية.

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القيادات المشرفة على البعثة المصرية

تحظى مشاركة المنتخب المصري باهتمام ومتابعة كبيرة من محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، والعضو في المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي. يتابع محمد الدهراوي عن كثب جميع التحضيرات، مما يعكس حجم الثقة المعطاة للفريق قبل انطلاق المنافسات.

إلى جانب رئاسة البعثة، يرافق الوفد المصري أمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام. يهتم أمين الزعبلاوي بمتابعة كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة المنتخب، لضمان توفير البيئة المناسبة للأداء الأمثل.

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تكوين الفرق المشاركة في البطولة

يدخل المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 بثلاثة فرق متكاملة تمثل الكاراتيه المصري على أصعدة مختلفة. وتشمل هذه الفرق فريق الكوميتيه للرجال، وفريق الكوميتيه للسيدات، بالإضافة إلى فريق السيدات المخصص لمنافسات الكاتا.

تستهدف هذه الفرق المتعددة المنافسة بشدة على المراكز الأولى في التصنيف العالمي، وسط مشاركة قوية تتسم بالمنافسة الشريفة. تسعى البعثة المصرية إلى استغلال الفرحة المتاحة لتقديم عروض تليق بمكانة اللعبة وإنجازاتها التاريخية على الساحة الدولية.

الهدف من المشاركة والإنجازات المتوقعة

تعول الأسرة الكاراتيه المصرية بشكل كبير على قدرات لاعبيها ولاعباتها لتقديم عروض مميزة أمام أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة. يمثل هذا الحدث فرصة مهمة أمام أبطال مصر لإظهار قدراتهم الفنية والبدنية، ومقارعة نخبة المصنفين عالمياً.

تسعى البعثة المصرية جاهدة إلى استغلال المشاركة في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية العريق. يهدف الجميع إلى ترجمة الجهود الاستعدادية والطموحات الكبيرة إلى ميداليات ونتائج مميزة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.