أعلنت وزارة السياحة والآثار وصول آخر رحلات الحج السياحي البري إلى أرض الوطن بعد نجاح الموسم، مؤكدةً أن ذلك يمثل تتويجاً لجهود الوزارة والجهات المعنية في تقديم خدمات متكاملة للحجاج.

أعلنت وزارة السياحة والآثار ، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، وصول آخر رحلات الحج السياحي البري إلى أرض الوطن، عبر ميناء نويبع المصري البحري، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان عودة الحجاج بسلامة ويُسر.

وأكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن إتمام عودة آخر الرحلات يمثل تتويجاً لجهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وختاماً ناجحاً للمنظومة المتكاملة التي عملت عليها طوال الموسم. وذكرت أنه تمت متابعة تحركات المركبات السياحية لحظياً عبر مركز تتبع المركبات بالوزارة، مما ساهم في رصد مواقع الحافلات على مدار الرحلة وضمان التزامها بخطوط السير والمواعيد المقررة.

وأضافت أن غرفة عمليات متابعة رحلات الحج السياحي البري عملت على مدار الساعة طوال أيام الموسم لمتابعة سير الرحلات والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مما أتاح متابعة المركبات على امتداد مسار الرحلة كاملاً ذهاباً وإياباً، وعزز مستويات الرقابة والسلامة، وعكس كفاءة المنظومة الرقمية للوزارة في خدمة ضيوف الرحمن. جدير بالذكر أن الوزارة أتمت خلال موسم حج 1447هـ نقل 5700 حاج ضمن برنامج الحج السياحي البري عبر أسطول من 130 حافلة حديثة مجهزة، وذلك في إطار حرص الوزارة وتوجيهات وزير السياحة والآثار لتقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية للحجاج من لحظة السفر وحتى العودة





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