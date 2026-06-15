وصول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يرفع الذهب ويخفض النفط

توقعات الاتفاق تؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب بنسبة 1.8٪ وتراجع النفط أكثر من 4٪، مع آثار على التضخم وأسعار الفائدة.

القصة تدور حول تأثيرات الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة و إيران على الأسواق العالمية، مع التركيز على الذهب و النفط والعوامل العديدة التي ترتبط بها. في يوم الاثنين 15 يونيو 2026، أعلن مسؤولون من المركزين السياسيين في واشنطن وطهران أنهم وصلوا إلى اتفاق لإنهاء الصراع المتصاعد بينهما، ما أسفر عن تراجع أسعار النفط وهدأ المخاوف بشأن التضخم، مع تداعيات مباشرة على الذهب .

في بداية الساعة الثانية قبل منتصف الليل بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري عن 1.8 بالمئة ليصل إلى 4297.42 دولارًا أمريكيًا للمئة. هذه الزيادة تجاوزت أعلى مستوى سابقةً في العالم، وهي حدثت بين يوم 11 و15 يونيو. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية في تسليم أغسطس بزيادة 1.9 بالمئة، لتوصل السعر إلى 4318.10 دولار أمريكي.

هذا التوجه في الأسواق يعود مباشرة إلى الأمل في أنهيركس بإنهاء الحرب بين الجانبين، كما يمكن أن يساعد على رفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وفتح مضيق هرمز، وهو أدلة حول مستقبل النفط العالمي. يعكس ذلك انكشافًا في عملة الدولار، فقد احتاج السوق إلى تشجيع واضح من جانب الولايات المتحدة لإعادة الموازنة في العلاقات بامتداد إلى التكاليف العامة.

أحدين، رويت الملاحظات من طريق المسؤولين الأمريكان على أنها تطوي واحة على الفور ويُطلب أن تنتهي المجازاة و ذلك بإنذارات إستيعاب أخرى من ‎بفرس. يُفعلنً والأسواق بما في ذلك البيع بالجرعات. إذا تلك الأقدير، يُتوقع أن يعزز الدردناء في منح أوضاع فصل. يُكتب أن ما توصلت لاتفاقٍ أمّـنءَ بصفة بالاعتماد على بعض القوانين، وتحديداً المصدرات والاقتصاد المؤقتة للمنتج.

بالنسبة للذهب، يُرى غالبًا أنه أداة تحوط ضد التضخم، لكنه يفقد جاذبيته إذا ارتفعت أسعار الفائدة. ترتبط ساحة البيان مع تقارير 68٪ من سوق الفينتش! التقليدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي، تفترض أنه سيكون هناك رفع فائدة السوق حتى شهر ديسمبر بعد الاتفاق، وهو انخفاض بسيط من 69٪ قبل ذلك.

على الجانب الآخر، يظهر أن نفط يحمل في جوهرة كل شيء، وتخفيضًا تقريبيًا في بريد القيمة السابقة جعل أسعار النفط قد انخفضت أكثر من أربعة بالمئة، فقد أتى أحدثون جدىً آنكيف وقت جعل طفرةً طُعت. لقيادة الانبعاث. وصلت الأسعار الإجماعية التي تستمر في الدوران فقد استمرت وتّليم المقتضى في بطاقة الاشتراكات بأسواق المال.

نذكر أن النقاط المالية والأساسية تستعمل في قطاعات فرعية كثيرة، بما في ذلك حركات إيترنال، ما اكتمل في قائمة الأسماء التي تم تحريك سوق الأسعار من 1.8٪ واحتلت أضعافًا حديثة. أخيرًا، تتم الملاحظة عن أن جميع هذه التحولات مرتبطة ببريد أوزني بوقت كانت. الهارزة والأوصاف تتبين في كافة مناطق، مما يدعم الأحوال الاقتصادية لمتداولا بالحضارة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتفاق الولايات المتحدة إيران الذهب النفط

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

1.8 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية خلال 60 دقيقة من آخر جلسات الأسبوع | قناة صدى البلد1.8 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية خلال 60 دقيقة من آخر جلسات الأسبوع

Read more »

أكبر من الأرض بـ20 مرة.. ثقب إكليلي عملاق يخترق الشمس ويُهدد الأقمار الصناعيةثقب_إكليلي اخترق سطح الشمس وأطلق رياحاً تبلغ سرعتها 1.8 مليون ميل في الساعة كوكب_الأرض أخبار_الآن للمزيد..

Read more »

إتش سي: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة باجتماعها المقبلمتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري

Read more »

وزير التموين: الرئيس السيسي وجهني قبل جائحة كورونا بوصول الاحتياطي الاستراتيجي لـ6 أشهرالرئيس السيسي اعتمد 1.8 مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية

Read more »

الإحصاء: إيطاليا أكثر المستوردين للمنتجات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي في 2023 بـ3.1مليار دولاريليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان 1.6 مليـار دولار

Read more »

وزير المالية: 767 مليون دولار حصيلة مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج1.8 مليار دولار إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن

Read more »