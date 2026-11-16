وصول بعثة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة الفهود في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مالاوي استعدادًا لخوض مواجهة حاسمة أمام الفهود ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، برعاية رئيس الاتحاد هاني أبوريدة.

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميًا إلى دولة مالاوي ، استعدادًا مباشرًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المحلي في منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027. وقد استقبلت سفيرة مصر في مالاوي ، رشا حمدي، أعضاء البعثة فور وصولهم، لتأكيد الجاهزية الكاملة للمباراة التي يسعى فيها الفريق الوطني لمواصلة نتائجه الإيجابية.

تركيبة البعثة الرئاسية والدعم اللوجستي

تضم بعثة المنتخب الوطني مجموعة متميزة من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، يتقدمهم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى خالد الدرندلي، نائب الرئيس. ورافقهما في هذه الرحلة الخارجية مصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين، العضوين في مجلس الإدارة، الذين يأتون لمساندة المنتخب في مهمته الخارجية نظرًا للأهمية البالغة لهذه المواجهة داخل مشوار التصفيات القارية.

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جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2027 الزمني

من المقرر أن تقام المباراة النهائية بين منتخب مصر ونظيره المالاوي في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. ويحمل هذا الموعد الزمني دلالات واضحة على استعداد جميع الأطراف لانطلاق اللقاء، حيث يركز الجميع على توفير أفضل الظروف النفسية والبدنية للاعبين قبل بداية الصافرة.

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الديناميكية التنافسية ورصيد النقاط الحالي

يدخل الفراعنة هذا اللقاء بهدف واضح وصريح وهو الحصول على النقاط الثلاث كاملة، مما سيوصل رصيد الفريق إلى النقطة العاشرة، وهو رقم يعزز بشكل كبير موقفهم في صدارة المنافسة على التأهل المباشر إلى البطولة. ويتصدر المنتخب المصري الترتيب حاليًا برصيد 7 نقاط، بينما يكتفي منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط فقط، مما يخلق فجوة واضحة تمنح المباراة طابعًا حاسمًا في حسابات المجموعة النهائية.

توقعات التأهل والمستقبل القريب

يأمل المنتخب الوطني في استغلال تقدمه الملحوظ في جدول الترتيب لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، مما سيقوي فرصه بشكل ملموس في حسم بطاقة التأهل مبكرًا. ويهدف الفريق إلى مواصلة مشواره في التصفيات بأفضل صورة ممكنة، مستفيدًا من الدعم اللوجسي والمدني الذي تقدمه السفارة والاتحاد، لضمان تحقيق الهدف الكبير والابتعاد عن المنافسين.