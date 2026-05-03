وضع مدرسة هابي لاند تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد واقعة اعتداء

قرر وزير التربية والتعليم وضع مدرسة هابي لاند الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر للوزارة، وإحالة المسؤولين للشؤون القانونية على خلفية اعتداء جسدي على إحدى الطالبات. يأتي هذا القرار لحماية حقوق الطلاب وضمان سلامتهم.

أصدر وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، توجيهات صارمة بوضع مدرسة هابي لاند الخاصة في محافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر للوزارة.

يأتي هذا القرار على خلفية واقعة مؤسفة تتعلق باعتداء جسدي تعرضت له إحدى الطالبات على يد أحد المسؤولين في المدرسة. وقد أثارت هذه الواقعة غضبًا واسعًا واستنكارًا كبيرًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية، مما استدعى تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من قبل الوزارة لحماية حقوق الطلاب وضمان سلامتهم. لم يقتصر الأمر على الإشراف المالي والإداري، بل وجه الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة لتولي إدارة المدرسة بشكل مباشر، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

كما تقرر إحالة جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتحديد المسؤولية عن هذا الاعتداء والتصرف وفقًا للقانون. أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون مطلقًا في حماية حقوق الطلاب وسلامتهم، وأن مثل هذه الوقائع تمثل خرقًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية في مصر.

وأوضح أن سلامة الطلاب وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو الإيذاء تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأنها ستعمل بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب. وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، وذلك بهدف بناء جيل واعٍ ومسؤول وقادر على المساهمة في بناء مستقبل مصر.

وشدد على أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع في حماية الطلاب ورعاية حقوقهم، وأن الجميع يتحمل مسؤولية مشتركة في بناء جيل صالح ومثقف. كما وجه الوزير بتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير التعليمية والأخلاقية، وتطبيق القانون على أي مخالفة أو تجاوز. هذا القرار يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الإيذاء.

كما يرسل رسالة واضحة إلى جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية والتربوية، واحترام حقوق الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وتحسين جودة التعليم، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في التعليم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في استعادة ثقة أولياء الأمور في المدارس الخاصة، وتعزيز دورها في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحالة المسؤولين إلى الشؤون القانونية يمثل إجراءً رادعًا يهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ويؤكد أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الطلاب. وتؤكد الوزارة على التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب، وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التعليم مدرسة هابي لاند اعتداء وزارة التربية والتعليم إشراف مالي وإداري

United States Latest News, United States Headlines