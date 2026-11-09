وظيفة الكوابيس يتصدر نتائج نتفليكس ويحل محل لعبة الحبار

مسلسل وظيفة الكوابيس الكوري يتصدر قوائم المشاهدة عالمياً ومصر بـ5 ملايين مشاهدة، مستغلا تشابهه مع لعبة الحبار لجذب الجمهور للتحقق من قضيته.

أعاد المسلسل الكوري الجنوبي الرعب والجريمة والكوميديا " وظيفة الكوابيس ــ Dead-End Job" إلى صدارة اهتمامات المشاهدين على منصة " نتفليكس"، وذلك بعد مرور خمس سنوات من عرض الموسم الأول لمسلسل " لعبة الحبار ــ Squid Game" الذي أحدث ضجة عالمية. بدأ عرض هذا العمل الجديد في 30 أكتوبر، وقد استولى على المرتبة الأولى في قائمة المسلسلات غير الناطقة بالإنجليزية في مصر، كما احتل المركز الرابع عالمياً في نفس التصنيف.

أرقام المشاهدات الضخمة للنجاح العالمي

حقق المسلسل نجاحاً كبيراً بمعدل 5 ملايين مشاهدة، مع تراكم إجمالي لمدة التشغيل بلغ 25 مليوناً و400 ساعة. يتكون العمل من 8 حلقات، وهو من تأليف كيونج مين ــ سون، وبطولة لى جاى ووك، وجو مين سى، وكيم مين ها، ولى هى جون، بإخراج كيم دا ــ مين التي قدمته لمنصة "نتفليكس" في عام 2024.

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آلية القصة ونظام التوظيف الغريب

تدور أحداث "وظيفة الكوابيس" حول شاب مثقل بالديون، حيث تجاوزت مديونياته 140 مليون وون بعد تعرضه للاحتيال خلال استثماره بمدخرات والدته. يحاول الشاب الانتحار ولكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة، فيجد إعلاناً لشركة توظيف تدعى "شبكة العنكبوت" تقدم عمالة مؤقتة. يعرض صاحب الشركة على الشاب العمل في مناوبة ليلية ليوم واحد مقابل أجر يعادل 50 ضعفاً من الحد الأدنى للأجور في الساعة بكوريا الجنوبية.

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تشابه الدراما مع لعبة الحبار

يربط المشاهدين بين عمل "وظيفة الكوابيس" و"لعبة الحبار" ليس فقط في توقيت الطرح، بل في فكرة استثمار التيمة الناجحة. بدأت أحداث كلا العملين بشخصية تعاني ديوناً ضخمة وتج أمامها عرضاً استثنائياً للخروج من الأزمة المالية، لكن قبول العرض يقود إلى سلسلة من الأحداث الخطيرة حيث يصبح الموت تهديداً حاضراً.

مقارنة الجمهور وتوقعات الموسم القادم

في بداية الحلقة الثانية، تتلاشى المقارنة مباشرة حيث تنكشف ملامح القصة الجديدة التي تدور حول استغلال الظروف المالية للصباغ. تفتح النهاية الباب أمام احتمال وجود جزء ثانٍ أو عدة أجزاء، وهو ما لم تؤكده منصة "نتفليكس" رسمياً، بينما يرجح النقاد أن ترك النهاية مفتوحاً يهدف لتجنب تكرار ما حدث في الموسم الثاني من "لعبة الحبار".