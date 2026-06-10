وفاة معلمة تعليمية ببني سويف

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، يفيد بوفاة المعلمة ابتهال سمير إسماعيل، معلمة اللغة العربية بمدرسة شنرا الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهها اليوم لأداء أعمال المراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة الجهود الإعدادية بمركز الفشن.

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، يفيد بوفاة المعلمة ابتهال سمير إسماعيل، معلمة اللغة العربية بمدرسة شنرا الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهها اليوم لأداء أعمال المراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة الجهود الإعدادية بمركز الفشن.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف،وخالد عبد المحسن رئيس اللجنة النقابية بالفشن، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة الراحلة، ومتابعة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم لأسرتها في هذا الظرف الإنساني الصعب. كما شدد نقيب المعلمين على سرعة إنهاء إجراءات صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمة ، وتسليمها إلى أسرتها .

وتقدم النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلمة الفقيدة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان





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