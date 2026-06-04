تصدر سبب وفاة والدة المطرب الشعبي سمسم شهاب اهتمام الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وفاتها اليوم عقب معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

تصدر سبب وفاة والدة ال مطرب ال شعبي سمسم شهاب اهتمام الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وفاتها اليوم عقب معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

وجاءت وفاة والدة سمسم شهاب بعد أزمة صحية شديدة مرت بها مؤخرًا، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة استدعت بتر ساقها اليمنى بالكامل، وظلت بعدها تحت الرعاية الطبية وسط محاولات لإنقاذ حالتها الصحية. وكان سمسم شهاب قد كشف في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها بالشفاء، ومؤكدًا خضوعها للجراحة بسبب المضاعفات الصحية التي تعرضت لها.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت حالتها الصحية تدهورًا ملحوظًا، قبل أن يعلن المطرب الشعبي خبر وفاتها، الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه وزملائه داخل الوسط الفني. وتلقى سمسم شهاب عشرات رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وأصدقائه عقب إعلان وفاة والدته، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان





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سمسم شهاب وفاة والدة مطرب شعبي

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