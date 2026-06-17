وفاة الفنان محمد مرزبان في حادث سير مروع

توفي الفنان محمد مرزبان في حادث سير مروع تعرض له أثناء قيادته لدراجته النارية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. وكان محمد مرزبان يصف دراجته النارية بأنها 'طبيبه ومعالجه النفسي' الذي يهرب إليه من ضغوط الحياة.

في مفاجأة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث، ظهر الراحل محمد مرزبان في بودكاست سابق يتحدث فيه عن معارضة عائلته الشديدة لشغفه بالدراجات النارية.

كانت والدته تقول له: 'أنا مش مستغنية عنك.. هتموت يا ابني بسبب الموتوسيكل ده'. ورغم كونه سائقاً محترفاً يلتزم بسبل الأمان، إلا أن الحادث صدق على مخاوف والدته بعد سنوات طويلة. وكان محمد مرزبان يصف دراجته النارية بأنها 'طبيبه ومعالجه النفسي' الذي يهرب إليه من ضغوط الحياة.

وكان يروي تجربته مع الدراجات النارية في جميع محافظات مصر، من المنيا والنوبة وأبو سمبل. ولكن الشغف بدراجته النارية أصبح الفصل الأخير في حياته بعد أن تعرض لحادث سير مروع تعرض له أثناء قيادته لدراجته النارية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. والآن، يستعرض موقع قناة صدى البلد تفاصيل الحادث الأخير للفنان محمد مرزبان، وكيف تحول شغفه الأكبر بدراجته النارية إلى الفصل الأخير في حياته.

وبالتالي، نستعرض في هذا التقرير تفاصيل الحادث الأخير للفنان محمد مرزبان، وكيف تحول شغفه الأكبر بدراجته النارية إلى الفصل الأخير في حياته





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